Уверен, что мы подпишем контракт о транзите газа с Россией, это выгодно всем – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины должен быть подписан, главный вопрос остается только за тем, какие сроки будут прописаны в договоре.

Об этом президент отметил в эфире программы "Право на правду".

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"У нас очень большой процент вероятности, что контракт о транзите газа будет подписан до конца года, вопрос в его сроке", – сказал Зеленский.

Он добавил, что разговор об этом шел и во время встречи в нормандском четверке, и тет-а-тет с Путиным.

Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть сейчас главный вопрос в сроке этого контракта. Россия нам предложила один год сначала. А мы им предложили немного больше – десять лет. Затем нам предложили 3 года, а мы предложили компромисс – десять лет снова. И я думаю, что мы сойдемся на нормальном,

– подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что переговоры будут продолжены. "Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите – это большие средства для Украины, нам это очень нужно", – подтвердил Зеленский.

Также он сказал, что это не будет политическая цена за газ.

Это экономический вопрос. Чисто экономический вопрос. У нас трехсторонние переговоры: ЕС, Россия и Украина. То есть России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен, у нас – труба. В принципе, всем выгодно,

– подытожил Зеленский.

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