Уверен, что мы подпишем контракт о транзите газа с Россией, это выгодно всем – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины должен быть подписан, главный вопрос остается только за тем, какие сроки будут прописаны в договоре.
Об этом президент отметил в эфире программы "Право на правду".
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"У нас очень большой процент вероятности, что контракт о транзите газа будет подписан до конца года, вопрос в его сроке", – сказал Зеленский.
Он добавил, что разговор об этом шел и во время встречи в нормандском четверке, и тет-а-тет с Путиным.
Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть сейчас главный вопрос в сроке этого контракта. Россия нам предложила один год сначала. А мы им предложили немного больше – десять лет. Затем нам предложили 3 года, а мы предложили компромисс – десять лет снова. И я думаю, что мы сойдемся на нормальном,
– подчеркнул президент Украины.
Он подчеркнул, что переговоры будут продолжены. "Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите – это большие средства для Украины, нам это очень нужно", – подтвердил Зеленский.
Также он сказал, что это не будет политическая цена за газ.
Это экономический вопрос. Чисто экономический вопрос. У нас трехсторонние переговоры: ЕС, Россия и Украина. То есть России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен, у нас – труба. В принципе, всем выгодно,
– подытожил Зеленский.
Что надо знать о газовых переговорах
- Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Кроме того, что Украина хочет контракт на 10 лет, а Россия – на один, в предлагаемом РФ договоре есть еще одно условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В "Нафтогазе" же подчеркнули, что Украина не планирует забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
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