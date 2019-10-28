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      Зеленский собирает экстренное совещание с руководителями НАБУ и САП

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      Встреча Зеленского с руководителями САП и НАБУ
      Встреча Зеленского с руководителями САП и НАБУ / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский намерен встретиться с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником.

      Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента. По информации "Украинской правды", там будет весь руководящий состав НАБУ и САП.

       Стоит знать: САП открыла дело о взяточничестве "слуг народа" в Верховной Раде

      Отметим, что президент не озвучивал темы предстоящего разговора. Также на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Ранее САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток
      в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.

      Вероятная коррупция среди "слуг народа": что нужно знать?

      • Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.
        Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Назар Холодницкий Артем Сытник САП НАБУ
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