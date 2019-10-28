Зеленский собирает экстренное совещание с руководителями НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский намерен встретиться с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником.

Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента. По информации "Украинской правды", там будет весь руководящий состав НАБУ и САП.

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Отметим, что президент не озвучивал темы предстоящего разговора. Также на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.

Ранее САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток

в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.

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