Зеленський збирає екстрену нараду з керівниками НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський має намір зустрітися із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким і главою НАБУ Артемом Ситником.

Зустріч пройде 28 жовтня у НАБУ за ініціативи президента. За інформацією "Української правди", там буде весь керівний склад НАБУ і САП.

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Відзначимо, що президент не озвучував теми майбутньої розмови. Також на зустрічі буде присутній генпрокурор Руслан Рябошапка.

Раніше САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

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