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      Зеленський збирає екстрену нараду з керівниками НАБУ і САП

      2025 Читать новость на русском
      Зустріч Зеленського з керівниками САП і НАБУ
      Зустріч Зеленського з керівниками САП і НАБУ / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський має намір зустрітися із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким і главою НАБУ Артемом Ситником.

      Зустріч пройде 28 жовтня у НАБУ за ініціативи президента. За інформацією "Української правди", там буде весь керівний склад НАБУ і САП.

      Варто знати: САП відкрила справу про хабарництво "слуг народу" у Верховній Раді

      Відзначимо, що президент не озвучував теми майбутньої розмови. Також на зустрічі буде присутній генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Раніше САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

      Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?

      • Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
      • 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
      • Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Руслан Рябошапка НАБУ САП Артем Ситник Назар Холодницький
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