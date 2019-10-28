Зеленський збирає екстрену нараду з керівниками НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський має намір зустрітися із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким і главою НАБУ Артемом Ситником.
Зустріч пройде 28 жовтня у НАБУ за ініціативи президента. За інформацією "Української правди", там буде весь керівний склад НАБУ і САП.
Варто знати: САП відкрила справу про хабарництво "слуг народу" у Верховній Раді
Відзначимо, що президент не озвучував теми майбутньої розмови. Також на зустрічі буде присутній генпрокурор Руслан Рябошапка.
Раніше САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.
Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?
- Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
- 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
- Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".