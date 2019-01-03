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      Зеленский стремительно догоняет Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты

      344 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      3 января на пресс-конференции в Киеве обнародовали результаты опроса общественного мнения относительно рейтинга кандидатов в президенты. Социологи констатировали, что есть явный лидер и четыре кандидата, которые, вероятно, будут бороться за шанс принять участие во втором туре выборов.

      Об этом сообщил Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко на своем сайте.

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      По данным социологических исследований, если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, то первую пятерку кандидатов возглавил бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

      Уровень поддержки первой пятерки кандидатов сейчас примерно такой:

      1. Юлия Тимошенко – 13,4%.
      2. Владимир Зеленский – 10,8%.
      3. Юрий Бойко – 8,5%.
      4. Анатолий Гриценко – 8,1%.
      5. Петр Порошенко – 7,7%.

      Также, как сообщается, 77,8% респондентов заявили, что готовы во время выборов президента прийти на избирательные участки. В то же время 17,8% опрошенных точно не будут голосовать, а 4,9% не определились, будут ли голосовать или уклонились от ответа.

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      Зато антирейтинг симпатий украинцев возглавил действующий президент Петр Порошенко, а именно 51,9% опрошенных отметили, что никогда бы не проголосовали за него. Кроме того, 22,8% украинцев негативно относятся к главе Радикальной партии Олегу Ляшко.

      Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он заявил, что официально идет в Президенты Украины. В видео-сообщении на Facebook-странице он пригласил людей присоединиться к своей команде, а также отметил, что ему не важен пол, религия, образование и язык, которым ты разговариваешь".

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Петр Порошенко Юрий Бойко Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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