Зеленский стремительно догоняет Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты

3 января на пресс-конференции в Киеве обнародовали результаты опроса общественного мнения относительно рейтинга кандидатов в президенты. Социологи констатировали, что есть явный лидер и четыре кандидата, которые, вероятно, будут бороться за шанс принять участие во втором туре выборов.

Об этом сообщил Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко на своем сайте.

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По данным социологических исследований, если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, то первую пятерку кандидатов возглавил бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Уровень поддержки первой пятерки кандидатов сейчас примерно такой:

Юлия Тимошенко – 13,4%. Владимир Зеленский – 10,8%. Юрий Бойко – 8,5%. Анатолий Гриценко – 8,1%. Петр Порошенко – 7,7%.

Также, как сообщается, 77,8% респондентов заявили, что готовы во время выборов президента прийти на избирательные участки. В то же время 17,8% опрошенных точно не будут голосовать, а 4,9% не определились, будут ли голосовать или уклонились от ответа.



Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года

Зато антирейтинг симпатий украинцев возглавил действующий президент Петр Порошенко, а именно 51,9% опрошенных отметили, что никогда бы не проголосовали за него. Кроме того, 22,8% украинцев негативно относятся к главе Радикальной партии Олегу Ляшко.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он заявил, что официально идет в Президенты Украины. В видео-сообщении на Facebook-странице он пригласил людей присоединиться к своей команде, а также отметил, что ему не важен пол, религия, образование и язык, которым ты разговариваешь".