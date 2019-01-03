Зеленський стрімко наздоганяє Тимошенко в рейтингу кандидатів у президенти

3 січня на прес-конференції у Києві оприлюднили результати опитування громадської думки щодо рейтингу кандидатів у президенти. Соціологи констатували, що є явний лідер та чотири кандидати, які, ймовірно, виборюватимуть шанс взяти участь у другому турі виборів.

Про це повідомив Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка на своєму сайті.

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За даними соціологічних досліджень, якби вибори президента відбулись наступного тижня, то першу п'ятірку кандидатів очолила б лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Рівень підтримки першої п’ятірки кандидатів наразі приблизно такий:

Юлія Тимошенко – 13,4%. Володимир Зеленський – 10,8%. Юрій Бойко – 8,5%. Анатолій Гриценко – 8,1%. Петро Порошенко – 7,7%.

Також, як повідомляється, 77,8% респондентів заявили, що готові під час виборів президента прийти на виборчі дільниці. Натомість 17,8% опитаних точно не голосуватимуть, а 4,9% не визначились, чи голосуватимуть або ухилились від відповіді.



Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року

Натомість антирейтинг симпатій українців очолив чинний президент Петро Порошенко, а саме 51,9% опитаних зазначили, що ніколи б не проголосували за нього. Окрім того, 22,8% українців негативно ставляться до голови Радикальної партії Олега Ляшка.

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він заявив, що офіційно йде у Президенти України. У відео-повідомленні на Facebook-сторінці він запросив людей долучитися до своєї команди, а також зазначив, що йому не важлива стать, релігія, освіта і "мова, якою ти розмовляєш".