20:17
19 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Зеленский существенно вырос как главнокомандующий Вооруженных сил, – Кривонос

      75 Читати новину українською
      Кривонос назвал позитивные изменения в политике Зеленского как главнокомандующего ВСУ / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский за последние полгода руководства заметно вырос как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Несмотря на небольшие провалы, он быстро учится и делает правильные выводы. А это дает надежду на успешное будущее.

      Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Донбасс.Реалии". Он пояснил, что сейчас его опасения насчет "Зеленского как Верховного Главнокомандующего" меньше, чем это было перед вторым туром выборов в апреле.

      Интересно: Муженко нас слил и предал, – Кривонос о выходе боевиков Гиркина из Славянска в 2014 году

      "Сейчас страх имеет значительно меньше оснований, чем тогда. Почему? Потому что пребывание того же генерала Хомчака на посту начальника Генштаба внушает мне спокойствие и доверие за наши Вооруженные силы и их применение", – сказал генерал-майор.

      Он добавил, что Зеленский за последние несколько месяцев пребывания на посту президента "существенно и ярко вырос".

      Он способный. Я понимаю, что он учится достаточно быстро и делает правильные выводы, но очень сложно стать политиком за полгода. Все зависит от его окружения, которое помогает, подсказывает, формирует его месседжи,
      – подчеркнул Кривонос.

      Советник секретаря СНБО отметил, что видит у Зеленского определенные провалы, которые можно было бы изменить. Но именно из-за личного мнения Кривоноса его, вероятно, и "не подпускают к президенту".

      Также он отметил, что в команде Зеленского есть люди, которые неплохо работают, а есть те, кто дискредитирует президента своим непрофессионализмом. Сам Кривонос отмечает, что работает в интересах страны и Верховного Главнокомандующего.

      Самые известные факты о Сергее Кривоносе

      • Военный, с начала российско-украинской войны находился на Донбассе. Тогда занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ.
      • В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая привела к значительным потерям в рядах пророссийских боевиков.
      • В 2019 году был кандидатом в Президенты Украины, однако в последний момент отказался от участия в выборах.
      • Вскоре после этого тогда еще президент Петр Порошенко назначил Кривоноса заместителем секретаря СНБО. На этой должности он заменил скандального Олега Гладковского, которого связывают с коррупцией в "Укроборонпроме".
      От курения вейпа умерли 60 человек в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      сегодня
      17034
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Вооруженные силы Украины Сергей Кривонос
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Кто "копает" под Кабмин и страшные пытки в Харьковской колонии - видео недели
      Северин Трач 98
      сегодня , 19:00 Де шукати пункти обігріву
      Уляна Супрун 58
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 392
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      133
      сегодня , 17:30 Лучшие судьи в 2019 году: кто поразил принципиальностью
      Ірина Шиба 112
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук