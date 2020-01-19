Зеленский существенно вырос как главнокомандующий Вооруженных сил, – Кривонос

Президент Владимир Зеленский за последние полгода руководства заметно вырос как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Несмотря на небольшие провалы, он быстро учится и делает правильные выводы. А это дает надежду на успешное будущее.

Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью "Донбасс.Реалии". Он пояснил, что сейчас его опасения насчет "Зеленского как Верховного Главнокомандующего" меньше, чем это было перед вторым туром выборов в апреле.

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"Сейчас страх имеет значительно меньше оснований, чем тогда. Почему? Потому что пребывание того же генерала Хомчака на посту начальника Генштаба внушает мне спокойствие и доверие за наши Вооруженные силы и их применение", – сказал генерал-майор.

Он добавил, что Зеленский за последние несколько месяцев пребывания на посту президента "существенно и ярко вырос".

Он способный. Я понимаю, что он учится достаточно быстро и делает правильные выводы, но очень сложно стать политиком за полгода. Все зависит от его окружения, которое помогает, подсказывает, формирует его месседжи,

– подчеркнул Кривонос.

Советник секретаря СНБО отметил, что видит у Зеленского определенные провалы, которые можно было бы изменить. Но именно из-за личного мнения Кривоноса его, вероятно, и "не подпускают к президенту".

Также он отметил, что в команде Зеленского есть люди, которые неплохо работают, а есть те, кто дискредитирует президента своим непрофессионализмом. Сам Кривонос отмечает, что работает в интересах страны и Верховного Главнокомандующего.

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