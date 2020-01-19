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      Зеленський суттєво виріс як головнокомандувач Збройних сил, – Кривонос

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      Кривонос назвав позитивні зміни у політиці Зеленського як головнокомандувача ЗСУ / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський за останні пів року керівництва помітно виріс як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Попри невеликі провали, він швидко вчиться і робить правильні висновки. А це дає надію на успішне майбутнє.

      Таку думку висловив генерал-майор ЗСУ та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв’ю "Донбас.Реалії". Він пояснив, що наразі його побоювання щодо "Зеленського як Верховного Головнокомандувача" менші, аніж це було перед другим туром виборів у квітні.

      Цікаво: Муженко нас злив і зрадив, – Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році

      "Зараз страх має значно менші підстави, ніж тоді. Чому? Тому що перебування того ж генерала Хомчака на посту начальника Генштабу вселяє мені спокій і довіру за наші Збройні сили і їх застосування", – сказав генерал-майор.

      Він додав, що Зеленський за останні кілька місяців перебування на посту президента "суттєво та яскраво виріс".

      Він здібний. Я розумію, що він навчається достатньо швидко і робить правильні висновки, але дуже складно стати політиком за пів року. Але я змінив свою точку зору в кращий бік, бо шанси є. Все залежить від його оточення, яке допомагає, підказує, формує його меседжі,
      – наголосив Кривонос.

      Радник секретаря РНБО відзначив, що бачить у Зеленського певні провали, які можна було б змінити. Але саме через особисту думку Кривоноса його ймовірно і "не підпускають до президента".

      Також він зауважив, що у команді Зеленського є люди, які непогано працюють, а є ті, хто дискредитує президента своїм непрофесіоналізмом. Сам Кривонос наголошує, що працює в інтересах країни та Верховного Головнокомандувача.

      Найвідоміші факти про Сергія Кривоноса

      • Військовий, з початку російсько-української війни перебував на Донбасі. Тоді обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача ВДВ.
      • У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, яка призвела до значних втрат у лавах проросійських бойовиків.
      • У 2019 році був кандидатом у Президенти України, проте в останній момент відмовився від участі у виборах.
      • Невдовзі після цього тоді ще президент Петро Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО. На цій посаді він замінив скандального Олега Гладковського, якого пов'язують з корупцією в "Укроборонпромі".
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Сергій Кривонос Збройні сили України Президент України
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