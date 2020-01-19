Зеленський суттєво виріс як головнокомандувач Збройних сил, – Кривонос

Президент Володимир Зеленський за останні пів року керівництва помітно виріс як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Попри невеликі провали, він швидко вчиться і робить правильні висновки. А це дає надію на успішне майбутнє.

Таку думку висловив генерал-майор ЗСУ та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв’ю "Донбас.Реалії". Він пояснив, що наразі його побоювання щодо "Зеленського як Верховного Головнокомандувача" менші, аніж це було перед другим туром виборів у квітні.

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"Зараз страх має значно менші підстави, ніж тоді. Чому? Тому що перебування того ж генерала Хомчака на посту начальника Генштабу вселяє мені спокій і довіру за наші Збройні сили і їх застосування", – сказав генерал-майор.

Він додав, що Зеленський за останні кілька місяців перебування на посту президента "суттєво та яскраво виріс".

Він здібний. Я розумію, що він навчається достатньо швидко і робить правильні висновки, але дуже складно стати політиком за пів року. Але я змінив свою точку зору в кращий бік, бо шанси є. Все залежить від його оточення, яке допомагає, підказує, формує його меседжі,

– наголосив Кривонос.

Радник секретаря РНБО відзначив, що бачить у Зеленського певні провали, які можна було б змінити. Але саме через особисту думку Кривоноса його ймовірно і "не підпускають до президента".

Також він зауважив, що у команді Зеленського є люди, які непогано працюють, а є ті, хто дискредитує президента своїм непрофесіоналізмом. Сам Кривонос наголошує, що працює в інтересах країни та Верховного Головнокомандувача.

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