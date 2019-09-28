Зеленский уволил скандального Демчину: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы в запас.

Президент оставил Павлу Демчине право ношения военной формы одежды.

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Отметим, что о причинах увольнения пока не сообщалось.

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Что известно о Павле Демчине?

Демчина – один из самых влиятельных чиновников СБУ времен пятого президента Украины Порошенко. Генерал-полковник, первый заместитель главы СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

По информации журналистов, его гражданская жена Ольга Воловчук является обладательницей 4 элитных авто, живет в двухэтажном доме и владеет земельным участком недалеко от имения в Петропавловской Борщаговке. Мать Демчины в течение последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ровно и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра. В декларации Демчины эти состояния отсутствуют – он не задекларировал никакого имущества и прописан в общежитии СБУ.

Почти через полгода после обнародования журналистами фактов о тайных доходах президент присвоил Павлу Демчине звание генерал-лейтенанта. С должности в связи со скандальными журналистскими расследованиями Демчина отстранен не был.

В мае этого года Демчина подал заявление об отставке.