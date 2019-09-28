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      Зеленський звільнив скандального Демчину: що про нього відомо

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      Павло Демчина
      Павло Демчина / zaxid.net

      Президент України Володимир Зеленський звільнив ексзаступника глави СБУ Павла Демчину з військової служби в запас.

      Президент залишив Павлу Демчині право носіння військової форми одягу. Відзначимо, що про причини звільнення поки не повідомлялось.

      Варто знати: Порошенко таємно присвоїв високі звання Демчині та Кривоносу

      Що відомо про Павла Демчину? 

      Демчина – один із найвпливовіших посадовців СБУ часів п'ятого президента України Порошенка. Генерал-полковник, перший заступник голови СБУ – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. 

      За інформацію журналістів, його цивільна дружина Ольгу Воловчук є власницю 4 елітних авто, мешкає у двоповерховому будинку та земельною ділянкою недалеко від маєтку в Петропавлівській Борщагівці. Матір Демчини протягом останніх років стала власницею трикімнатної квартири в новобудові у Рівному та будинку на 170 квадратних метрів у передмісті обласного центру. У декларації Демчини ці статки відсутні – він не задекларував будь-якого майна і прописаний у гуртожитку СБУ. 

      Це цікаво! З такою "кришею" Демчині не страшні жодні скандали, – Лещенко

      Майже через півроку після оприлюднення журналістами фактів про таємні статки президент присвоїв Павлу Демчині звання генерал-лейтенанта. З посади у зв'язку зі скандальними журналістськими розслідуваннями Демчина відсторонений не був.

      У травні цього року Демчина подав заяву про відставку

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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