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      Зеленский уже успел переговорить с Трампом и его женой

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      Зеленский в США
      Зеленский в США / gettyimages

      Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, вместе с женой пообщался с президентом США Дональдом Трампом и Меланией Трамп.

      Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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      "Вчера президент Украины Владимир Зеленский с госпожой Еленой Зеленской поговорили с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией Трамп на официальном приеме, устроенном президентом США и Первой леди", – рассказала Мендель, добавив, что в среду Зеленский проведет двустороннюю встречу с Трампом.

      Что Зеленский уже успел сделать в США?

      Глава государства прилетел в Штаты в ночь на 24 сентября. Он встретился с представителями украинской диаспоры и рядом мировых лидеров:

      • Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;
      • Премьер-министром Швеции Стефаном Левен;
      • Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;
      • Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;
      • Канцлером Германии Ангелой Меркель;
      • С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Но самое главное встреча впереди – Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На первой встрече лидеры не просто пожмут руки и обменяются несколькими фразами, а обсудят важные для обеих сторон вопросы: борьбу с коррупцией, безопасность, войну на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

      Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала: детали
      Встреча президентов Украины и США состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского, который состоялся 25 июля.

      Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и попытках привлечь последнего к попытке повлиять на выборы президента США в 2020. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Сам Байден требует, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России". Впоследствии Трамп же поручил опубликовать полную версию разговора с Зеленским.

      Из-за этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости Украины Зеленский в США Новости политики Меланья Трамп Елена Зеленская
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