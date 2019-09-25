Зеленский уже успел переговорить с Трампом и его женой

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, вместе с женой пообщался с президентом США Дональдом Трампом и Меланией Трамп.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Читайте также: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский с госпожой Еленой Зеленской поговорили с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией Трамп на официальном приеме, устроенном президентом США и Первой леди", – рассказала Мендель, добавив, что в среду Зеленский проведет двустороннюю встречу с Трампом.

Yesterday, @ZelenskyyUA & Mrs Zelenska spoke to @RealDonaldTrump & @FLOTUS at the Official Reception hosted by the US President & First Lady. Today the Presidents have a bilateral meeting! pic.twitter.com/KxMbhVEdUT — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 25, 2019

Что Зеленский уже успел сделать в США?

Глава государства прилетел в Штаты в ночь на 24 сентября. Он встретился с представителями украинской диаспоры и рядом мировых лидеров:

Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;

Премьер-министром Швеции Стефаном Левен;

Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;

Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;

Канцлером Германии Ангелой Меркель;

С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Но самое главное встреча впереди – Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На первой встрече лидеры не просто пожмут руки и обменяются несколькими фразами, а обсудят важные для обеих сторон вопросы: борьбу с коррупцией, безопасность, войну на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала: детали

Встреча президентов Украины и США состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского, который состоялся 25 июля.



Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и попытках привлечь последнего к попытке повлиять на выборы президента США в 2020. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Сам Байден требует, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России". Впоследствии Трамп же поручил опубликовать полную версию разговора с Зеленским.



Из-за этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.