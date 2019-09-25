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      Зеленський вже встиг переговорити з Трампом та його дружиною

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      Зеленський у США
      Зеленський у США / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом та Меланією Трамп.

      Їх зустріч відбулася у вівторок, 24 вересня. Про це у Twitter повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

      А сьогодні, 25 вересня, лідери США та України матимуть двосторонню зустріч.

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      "Вчора президент України Володимир Зеленський із пані Оленою Зеленською поговорили з президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією Трамп на офіційному прийомі, влаштованому президентом США та Першою леді", – розповіла Мендель.

      Що Зеленський вже встиг зробити у США?

      Глава держави прилетів у Штати в ніч на 24 вересня. Він зустрівся з представниками української діаспори та низкою світових лідерів:

      • Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем;
      • Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном;
      • Прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте;
      • Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим;
      • Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель;
      • З генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

      Але найголовніша зустріч попереду – Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. На першій зустрічі лідери не просто потиснуть руки та обміняються декількома фразами, а обговорять стратегічно важливі для обох сторін питання: боротьбу з корупцією, безпеку, війну на Донбасі та залучення американських інвестицій в українську економіку.

      Зустріч Зеленського і Трампа на тлі скандалу: деталіЗустріч президентів України та США відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Києвом. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленського, що відбулась 25 липня.

      Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Сам Байден вимагає, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп таки доручив опублікувати повну версію розмови з Зеленським.

      Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Зеленський у США Новини США Дональд Трамп Олена Зеленська Меланія Трамп
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