Зеленський вже встиг переговорити з Трампом та його дружиною

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом та Меланією Трамп.

Їх зустріч відбулася у вівторок, 24 вересня. Про це у Twitter повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

А сьогодні, 25 вересня, лідери США та України матимуть двосторонню зустріч.

Читайте також: Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови

"Вчора президент України Володимир Зеленський із пані Оленою Зеленською поговорили з президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією Трамп на офіційному прийомі, влаштованому президентом США та Першою леді", – розповіла Мендель.

Yesterday, @ZelenskyyUA & Mrs Zelenska spoke to @RealDonaldTrump & @FLOTUS at the Official Reception hosted by the US President & First Lady. Today the Presidents have a bilateral meeting! pic.twitter.com/KxMbhVEdUT — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 25, 2019

Що Зеленський вже встиг зробити у США?

Глава держави прилетів у Штати в ніч на 24 вересня. Він зустрівся з представниками української діаспори та низкою світових лідерів:

Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем;

Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном;

Прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте;

Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим;

Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель;

З генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Але найголовніша зустріч попереду – Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. На першій зустрічі лідери не просто потиснуть руки та обміняються декількома фразами, а обговорять стратегічно важливі для обох сторін питання: боротьбу з корупцією, безпеку, війну на Донбасі та залучення американських інвестицій в українську економіку.

Зустріч Зеленського і Трампа на тлі скандалу: деталіЗустріч президентів України та США відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Києвом. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленського, що відбулась 25 липня.



Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Сам Байден вимагає, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп таки доручив опублікувати повну версію розмови з Зеленським.



Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.