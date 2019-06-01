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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский восстановил уволенного Порошенко уполномоченного по правам ребенка

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      Николай Кулеба вернулся на должность уполномоченного по правам ребенка
      Николай Кулеба вернулся на должность уполномоченного по правам ребенка / "Радио Свобода"

      Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка вновь стал Николай Кулеба. Его отдельным указом восстановил в должности глава государства Владимир Зеленский.

      Указ об этом опубликован на официальном сайте президента под номером 348/2019.

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      Сам Кулеба в Facebook написал, что встретился с президентом (и опубликовал фото встречи) и обсудил с ним важные вопросы, касающиеся государственной политики по защите прав детей.

      Зеленський

      Президент Владимир Зеленский и уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба

      Речь идет о "болезненных проблемах детей и возможностях их решения, создании государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи".

      Президенту важно, чтобы в нашей стране о детях вспоминали не только 1 июня,
      – подчеркнул Кулеба.

      К слову, пятый президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного по правам ребенка 19 мая.

      Что известно о Николае Кулебе?
      47 лет, правозащитник, общественный деятель. С 2006 по 2014 возглавлял Службу по делам детей Киевской городской государственной администрации, параллельно был руководителем международной благотворительной организации "Служба спасения детей". Уполномоченным президента по правам ребенка стал в декабре 2014 года.

      Является автором разъяснительной работы для родителей о детях, находящихся в пределах территории Антитеррористической операции. В 2015 году он выступил инициатором массовой эвакуации детей из горячих точек без разрешения родителей. Также Николай Кулеба просил эвакуировать детей из детских домов и интернатов через буферную зону от линии огня.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Назначения Зеленского Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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