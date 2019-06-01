Зеленский восстановил уволенного Порошенко уполномоченного по правам ребенка
Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка вновь стал Николай Кулеба. Его отдельным указом восстановил в должности глава государства Владимир Зеленский.
Указ об этом опубликован на официальном сайте президента под номером 348/2019.
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Сам Кулеба в Facebook написал, что встретился с президентом (и опубликовал фото встречи) и обсудил с ним важные вопросы, касающиеся государственной политики по защите прав детей.
Президент Владимир Зеленский и уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба
Речь идет о "болезненных проблемах детей и возможностях их решения, создании государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи".
Президенту важно, чтобы в нашей стране о детях вспоминали не только 1 июня,
– подчеркнул Кулеба.
К слову, пятый президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного по правам ребенка 19 мая.
Что известно о Николае Кулебе?
47 лет, правозащитник, общественный деятель. С 2006 по 2014 возглавлял Службу по делам детей Киевской городской государственной администрации, параллельно был руководителем международной благотворительной организации "Служба спасения детей". Уполномоченным президента по правам ребенка стал в декабре 2014 года.
Является автором разъяснительной работы для родителей о детях, находящихся в пределах территории Антитеррористической операции. В 2015 году он выступил инициатором массовой эвакуации детей из горячих точек без разрешения родителей. Также Николай Кулеба просил эвакуировать детей из детских домов и интернатов через буферную зону от линии огня.