Порошенко уволил детского омбудсмена Николая Кулебу

Действующий глава государства Петр Порошенко своим указом уволил с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу.

Соответствующий указ он обнародовал в воскресенье, 19 мая. Текст документа размещен на сайте президента Украины.

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Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка,

– говорится в указе №290.

Что известно о Николае Кулебе?

В должности детского омбудсмена Кулеба находился от 17 декабря 2014 года. На ней он сменил Юрия Павленко.

Еще до своего прихода на этот пост он работал начальником Службы по делам детей при КГГА. За 8 лет на этой должности правозащитник сформировал столичную политику по защите прав детей, внедрил ряд городских детских программ, развил семейные формы воспитания детей-сирот и профилактическую работу с семьями в сложных жизненных обстоятельствах. Да, в результате количество детей-сирот в интернатных учреждениях уменьшилось в пять раз. Кроме этого, он открыл первый в стране "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройство детей-сирот в семьи.



Детский омбудсмен Николай Кулеба

Детский омбудсмен Кулеба является автором разъяснительной работы для родителей о детях, находящихся в пределах территории Антитеррористической операции. В 2015 году он выступил инициатором массовой эвакуации детей из горячих точек без разрешения родителей. Также Николай Кулеба просил эвакуировать детей из детских домов и интернатов за буферную зону от линии огня.

18 мая Петр Порошенко также опубликовал указы об увольнении Валентина Зайчука, Юрия Косюка и Виктора Назаренко с должности внештатных советников президента, а также Дмитрия Ярмака с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

А еще в пятницу, 17 мая, стало известно о ряде громких отставок. Подробнее – в материале 24 канала.