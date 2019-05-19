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      Порошенко звільнив дитячого омбудсмена Миколу Кулебу

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      Микола Кулеба
      Микола Кулеба / Akclip.com

      Чинний глава держави Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади уповноваженого президента України з прав дитини Миколу Кулебу.

      Відповідний указ він оприлюднив у неділю, 19 травня. Текст документа розміщений на сайті президента України.

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      Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини,
      – мовиться в указі №290.

      Що відомо про Миколу Кулебу?

      На посаді дитячого омбудсмена Кулеба перебував від 17 грудня 2014 року. На ній він змінив Юрія Павленка.

      Ще до свого приходу на цей пост він працював начальником Служби у справах дітей при КМДА. За 8 років на цій посаді правозахисник сформував столичну політику стосовно захисту прав дітей, впровадив низку міських дитячих програм, розвинув сімейні форми виховання дітей-сиріт та профілактичну роботу з сім'ями у складних життєвих обставинах. Так, в результаті кількість дітей-сиріт в інтернатних закладах зменшилася у п'ять разів. Окрім цього, він відкрив перший в країні "Міський центр дитини", який запровадив навчання для усиновлювачів, активізував влаштування дітей-сиріт у сім'ї.

      Микола Кулеба дитячий омбудсмен
      Дитячий омбудсмен Микола Кулеба

      Дитячий омбудсмен Кулеба є автором роз’яснювальної роботи для батьків про дітей, які перебували у межах території Антитерористичної операції. У 2015 році він виступив ініціатором масової евакуації дітей з гарячих точок без дозволу батьків. Також Микола Кулеба просив евакуювати дітей з дитячих будинків та інтернатів за буферну зону від лінії вогню.

      18 травня Петро Порошенко також опублікував укази про звільнення Валентина Зайчука, Юрія Косюка та Віктора Назаренка з посади позаштатних радників президента, а також Дмитра Ярмака з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

      А ще у п’ятницю, 17 травня, стало відомо про низку гучних відставок. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Діти і неповнолітні
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