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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Порошенко звільнив Демчину з посади першого заступника голови СБУ

      50 Читать новость на русском
      Павло Демчина
      Павло Демчина / liga.net

      Президент України Петро Порошенко окремим указом звільнив з посади першого заступника керівника Служби безпеки України Павла Демчину, А також позбавив його повноважень начальника управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

      Відповідний указ Петра Порошенка опублікували 18 травня 2019 року на сайті глави держави.

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      17 травня стало відомо, що Павло Демчина написав заяву про звільнення. Перед цим, 13 травня, Порошенко надав Демчині звання генерал-полковника

      Чому ім'я Демчини резонансне у суспільстві?За інформацію журналістів, цивільна дружина Демчини Ольга Воловчук є власницю 4 елітних авто, мешкає у двоповерховому будинку та земельною ділянкою недалеко від маєтку в Петропавлівській Борщагівці. Матір Демчини протягом останніх років стала власницею трикімнатної квартири в новобудові у Рівному та будинку на 170 квадратних метрів у передмісті обласного центру. У паперовій декларації Демчини ці статки відсутні – він не задекларував будь-якого майна і прописаний у гуртожитку СБУ.

      18 травня Петро Порошенко також опублікував укази про звільнення Валентина Зайчука, Юрія Косюка та Віктора Назаренка з посади позаштатного радника президента, а також Дмитра Ярмака з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

      17 травня стало відомо про низку гучних відставок. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко СБУ
      Джерело: 24 канал
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