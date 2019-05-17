Головні новини 17 травня: розвал коаліції, гучні відставки та 5-річне повернення Коломойського

"Народний фронт" вийшов із парламентської коаліції "Європейська Україна" – вона розпалася. Низка високопосадовців заявили про відставку, серед них – Клімкін та Турчинов. Коломойський повернувся в Україну, каже – на 5 років. Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан та екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов отримали громадянство. Такими були головні новини п'ятниці, 17 травня, в Україні і світі.

Коаліції більше немає

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У Верховній Раді більше немає коаліції. Партія "Народний фронт" заявила про свій вихід із "Європейської України". Голова фракції пояснив це тим, що коліція свої завдання виконала.

За 5 років цей парламент, 2 уряди і українська влада у цілому провели змін у країні більше, аніж за 2 попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України. І це – майбутнє. Треба будувати далі,

– сказав Бурбак на засіданні парламенту.

Після цього голова парламену Андрій Парубій оголосив про початок перемовин для створення нової коаліції. Її мають сформувати протягом місяця.

Хто входив до коаліції?Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. В її складі були фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини". Загалом у її складі були 302 нардепи. Через певний час фракції "Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

Відповідно до закону, у разі, якщо нову коаліцію не створять протягом 30 днів, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Новообраний президент Володимир Зеленський заявляв про таке бажання. Щоправда, це неможливо буде зробити менш, ніж за півроку до планових парламентських виборів.

Зазначимо, 30-денний термін формування нової коаліції стікає 16 червня, а від цієї дати розпуск Ради буде вже неможливим: ні на практиці, ні в теорії.

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У команді новообраного Президента України Володимира Зеленського на такі події у парламенті відреагували. Кажуть, нереально вийти з того, чого немає.

Фактично коаліції не існує вже три роки – відтоді, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та "Радикальної партії" Олега Ляшка. Тому нинішня гра в парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали. Продовжити своє безтурботне існування для них важливіше,

– пише прес-служба Зеленського.

Зі свого боку, радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков вважає, що припинення діяльності коаліції у Верховній Раді пов'язане насамперед із бажанням відстрочити будь-які дії, пов'язані з проведенням дострокових парламентських виборів.

День заяв про відставку

Одразу кілька топ-чиновників країни оголосили про свою відставку.



Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відразу ж після інавгурації Володимира Зеленського збирається подати документ на розгляд Ради та нового президента України. Він зазначив, що про свої наміри попередив Володимира Зеленського заздалегідь.

Дивіться відеозвернення Павла Клімкіна





"Як і обіцяв, написав заяву про відставку. У понеділок, в день інавгурації, направлю його до Верховної Ради і новому президенту України. Це правильно з точки зору політичної культури", – наголосив він.

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Клімкін пообіцяв допомагати Зеленському там, де "збігаються їхні принципи і бачення", та анонсував своє повернення – тепер у Верховну Раду.

Я розумію, чого хочуть українці, але також розумію, чого від нас чекає світ. У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення, як йти далі. Все інше – потім,

– наголосив очільник українського МЗС.

Заявив про те. що залишає посаду, також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. Його рішення оприлюднила прес-служба.



Фото оприлюднили у Telegram-каналі "УП.off the record"

Зазначимо, Олександр Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО від грудня 2014 року. На цій посаді він змінив Андрія Парубія. 10 лютого 2015 року він керував наступом сил АТО під Маріуполем, коли українські бійці звільнили від бойовиків 5 населених пунктів, в тому числі й Широкине.

Хто ще залишає свої посади:

Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв , що займався зовнішньою політикою;

, що займався зовнішньою політикою; Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін;

Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка;

Представниця президента у парламенті Ірина Луценко ;

; Керівник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина .

Коломойський повернувся і надовго

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Ігор Коломойський до України не їздив 2 роки – і ось він тут. Каже, що приїхав відпочивати і ні в що втручатись не збирається. Літак групи "Приват" 16 травня прилетів до Дніпра, а згодом – до київського "Борисполя". Журналісти "Схем" взяли в українського олігарха перше експрес-інтерв'ю, під час якого він розповів – ніяких планів в Україні немає.

А залишитись тут Коломойський хоче на 5 років.

Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України,

– сказав він.

Бізнесмен каже, що до президенства Зеленського його повернення стосунку не має, в Адміністрацію Президента ходити наміру не має, а ось на інавгурацію, можливо, завітає.

Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.

"Я не знаю – може на коктейль, на цю світську частину – може прийду. А на офіційну – що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити – я ніколи не був на подібних заходах", – каже він.

Відео повного інтерв'ю Коломойського журналістам "Схем":

Сестра Сенцова і екс-депутат Держдуми – громадяни України

"Здійснилось" і "Нарешті" – так і сестра ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан, і екс-депутат держуми Ілля Пономарьов відреагували на отримання громадянства України. Відповідні укази підписав чинний глава держави.

Пономарьов зазначив, що, отримавши громадянство України, розпочався новий етап його життя.

Все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії,

– написав він.

Новий статус планує використовувати, аби поліпшувати інвестиційний клімат нашої країни, створювати нові робочі місця та збільшувати держбюджет.

Зазначимо, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов єдиний проголосував проти анексії Криму Росією, відразу ж ставши у своїй країні ворогом і вигнанцем. Після того переїхав в Україну.

Отримання українського громадянства коротко, але емоційно прокоментувала Наталія Каплан.

"Здійснилося! Я громадянка України!" – написала вона.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.