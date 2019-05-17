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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Главные новости 17 мая: развал коалиции, громкие отставки и 5-летнее возвращение Коломойского

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      "Народный фронт" вышел из парламентской коалиции "Европейская Украина" – она распалась. Ряд чиновников заявили об отставке, среди них – Климкин и Турчинов. Коломойский вернулся в Украину, говорит – на 5 лет. Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан и экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев получили гражданство. Такими были главные новости пятницы, 17 мая, в Украине и мире.

      Коалиции больше нет

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      В Верховной Раде больше нет коалиции. Партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из "Европейской Украины". Глава фракции объяснил это тем, что колиция свои задачи выполнила.

      За 5 лет этот парламент, 2 правительства и украинская власть в целом провели перемен в стране больше, чем за 2 предыдущих десятилетия. Но это уже история. Заложен фундамент сильной и успешной Украины. И это – будущее. Надо строить дальше,
      – сказал Бурбак на заседании парламента.

      После этого глава парламенту Андрей Парубий объявил о начале переговоров для создания новой коалиции. Ее должны сформировать в течение месяца.

      Кто входил в коалицию? Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была основана 27 ноября 2014 года. В ее составе были фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". Всего в ее составе было 302 нардепа. Через некоторое время фракции "Самопомочи", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

      Согласно закону, в случае, если новую коалицию не создадут в течение 30 дней, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял о таком желании. Правда, это невозможно будет сделать меньше, чем за полгода до плановых парламентских выборов.

       

      Отметим, 30-дневный срок формирования новой коалиции истекает 16 июня, а с этой даты роспуск Рады будет уже невозможным: ни на практике, ни в теории.

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      В команде новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского на такие события в парламенте отреагировали. Говорят, нереально выйти из того, чего нет.

      Фактически коалиции не существует уже три года – с тех пор, как ее покинули фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и "Радикальной партии" Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте – очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продолжить свое беззаботное существование для них важнее,
      – пишет пресс-служба Зеленского.

      Со своей стороны, советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков считает, что прекращение деятельности коалиции в Верховной Раде связано прежде всего с желанием отсрочить любые действия, связанные с проведением досрочных парламентских выборов.

      День заявлений об отставке

      Сразу несколько топ-чиновников страны объявили о своей отставке.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сразу же после инаугурации Владимира Зеленского собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового президента Украины. Он отметил, что о своих намерениях предупредил Владимира Зеленского заранее.

      Смотрите видеообращение Павла Климкина


       

      "Как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины. Это правильно с точки зрения политической культуры", – подчеркнул он.

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      Климкин пообещал помогать Зеленскому там, где "совпадают их принципы и видение", и анонсировал свое возвращение – теперь в Верховную Раду.

      Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ждет мир. У меня есть очень много разных идей, и я надеюсь их реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины. Конечно, с командой, с которой я разделяю ценности, принципы, эмоции и видение, как идти дальше. Все остальное – потом,
      – подчеркнул глава украинского МИД.

      Заявил о том. что покидает должность, также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Его решение обнародовала пресс-служба.


      Фото обнародовали в Telegram-канале "УП.off the record"

      Отметим, Александр Турчинов находился на должности секретаря СНБО с декабря 2014 года. На этом посту он сменил Андрея Парубия. 10 февраля 2015 года он руководил наступлением сил АТО под Мариуполем, когда украинские бойцы освободили от боевиков 5 населенных пунктов, в том числе и Широкино.

      Кто еще покидает свои должности:

      • Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой;
      • Глава Администрации Президента Игорь Райнин;
      • Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко;
      • Представитель президента в парламенте Ирина Луценко;
      • Руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина

      Коломойский вернулся и надолго

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      Игорь Коломойский в Украину не ездил 2 года – и вот он здесь. Говорит, что приехал отдыхать и ни во что вмешиваться не собирается. Самолет группы "Приват" 16 мая прилетел в Днепр, а впоследствии – в киевский "Борисполь". Журналисты "Схем" взяли у украинского олигарха первое экспресс-интервью, во время которого он рассказал – никаких планов в Украине не имеет.

      А остаться здесь Коломойский хочет на 5 лет.

      Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины,
      – сказал он.

      Бизнесмен говорит, что к президентству Зеленского его возвращение отношения не имеет, в Администрацию Президента ходить не намерен, а вот на инаугурацию, возможно, приедет.

      Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского? Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

      "Я не знаю – может на коктейль, на эту светскую часть – может приду. А на официальную – что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить – я никогда не был на подобных мероприятиях", – говорит он.

      Видео полного интервью Коломойского журналистам "Схем":

      Сестра Сенцова и экс-депутат Госдумы – граждане Украины

      "Свершилось" и "Наконец-то" – так и сестра заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан, и экс-депутат держуми Илья Пономарев отреагировали на получение гражданства Украины. Соответствующие указы подписал действующий глава государства.

      Пономарев отметил, что, с получением гражданство Украины начался новый этап его жизни.

      Все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России,
      – написал он.

      Новый статус планирует использовать, чтобы улучшать инвестиционный климат нашей страны, создавать новые рабочие места и увеличивать госбюджет.

      Отметим, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев единственный проголосовал против аннексии Крыма Россией, сразу же став в своей стране врагом и изгоем. После того переехал в Украину.

      Получение украинского гражданства кратко, но эмоционально прокомментировала Наталья Каплан.

      "Свершилось! Я гражданка Украины!" – написала она.

      За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

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      Теги: Верховная Рада Коалиция Народный фронт Павел Климкин Александр Турчинов Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Олег Сенцов Андрей Парубий Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Игорь Коломойский Фотоновости
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