Порошенко уволил двух своих советников Павленко и Березенко
Пятница, 17 мая, не ограничилась лишь заявлениями чиновников об отставке. Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко и Сергея Березенко с должностей своих внештатных советников.
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.
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Кроме того, исполнять обязанности советника прекратил Олег Медведев. Дата его освобождения – 3 мая. В общем в пятницу, 17 мая, о своей отставке заявили сразу несколько топ-чиновников.
Эксперты последствия ряда заявлений об отставке оценивают неоднозначно. В частности, юрист и народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник рассказала в эфире 24 канала, что "государство от этого не рухнет".
Кто еще покидает свои должности:
- Глава МИД Украины Павел Климкин;
- Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, занимавшийся внешней политикой;
- Глава Администрации Президента Игорь Райнин;
- Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко;
- Представитель президента в парламенте Ирина Луценко;
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов;
- Руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина.