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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Порошенко уволил двух своих советников Павленко и Березенко

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      Ростислав Павленко и Сергей Березенко ушли с должностей советников
      Ростислав Павленко и Сергей Березенко ушли с должностей советников / Коллаж 24 канала

      Пятница, 17 мая, не ограничилась лишь заявлениями чиновников об отставке. Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко и Сергея Березенко с должностей своих внештатных советников.

      Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

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      Кроме того, исполнять обязанности советника прекратил Олег Медведев. Дата его освобождения – 3 мая. В общем в пятницу, 17 мая, о своей отставке заявили сразу несколько топ-чиновников.

      Эксперты последствия ряда заявлений об отставке оценивают неоднозначно. В частности, юрист и народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник рассказала в эфире 24 канала, что "государство от этого не рухнет".

      Кто еще покидает свои должности:

      • Глава МИД Украины Павел Климкин;
      • Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, занимавшийся внешней политикой;
      • Глава Администрации Президента Игорь Райнин;
      • Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко;
      • Представитель президента в парламенте Ирина Луценко;
      • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов;
      • Руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина.

       

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      Теги: Администрация Президента Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
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