Порошенко уволил двух своих советников Павленко и Березенко

Пятница, 17 мая, не ограничилась лишь заявлениями чиновников об отставке. Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко и Сергея Березенко с должностей своих внештатных советников.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

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Кроме того, исполнять обязанности советника прекратил Олег Медведев. Дата его освобождения – 3 мая. В общем в пятницу, 17 мая, о своей отставке заявили сразу несколько топ-чиновников.

Эксперты последствия ряда заявлений об отставке оценивают неоднозначно. В частности, юрист и народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник рассказала в эфире 24 канала, что "государство от этого не рухнет".

Кто еще покидает свои должности: