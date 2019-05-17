Порошенко звільнив двох своїх радників – Павленка та Березенка

П'ятниця, 17 травня, не обмежилась лише заявами високопосадовців про відставку. Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка та Сергія Березенка із посад своїх позаштатних радників.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

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Окрім того, виконувати обов’язки радника припинив Олег Медведєв. Дата його звільнення – 3 травня. Загалом у п'ятницю, 17 травня, про свою відставку заявили відразу кілька топ-чиновників.

Експерти наслідки низки заяв про відставку оцінюють неоднозначно. Зокрема, юристка та народна депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник розповіла в ефірі 24 каналу, що "держава від цього не завалиться".

Хто ще залишає свої посади: