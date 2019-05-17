Порошенко звільнив свого прес-секретаря

Президент України Петро Порошенко звільнив Святослава Целогка з посади свого прес-секретаря. Відповідний указ від 17 травня 2019 року опублікований на сайті Адміністрації Президента.

Хто такий Святослав Цеголко

Святославу Цеголку 40 років. Має журналістську освіту та працював журналістом з 1996 до 2014 року. До призначення на посаду прес-секретаря президента (10 червня 2014 року) Цеголко з 2004 року працював на "5 каналі", який належить Порошенку.

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Визнаний найкращим репортером Помаранчевої революції за версією премії "Телетріумф" у 2005 році. У 2008 році отримав звання "Заслужений журналіст України".



Цеголко працював прес-секретарем Порошенка усю президентську каденцію останнього

10 травня 2019 року Петро Порошенко наприкінці своєї президентської каденції нагородив Святослава Цеголка орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Про які ще відставки відомо станом на 17 травня

Петро Порошенко президентськими указами звільнив Ростислава Павленка та Сергія Березенка із посад своїх позаштатних радників.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відразу ж після інавгурації Володимира Зеленського збирається подати заяву про свою відставку на розгляд Ради та нового президента України.

Адміністрацію Президента вирішили покинути Костянтин Єлісєєв, заступник голови, що займався зовнішньою політикою; Віталій Ковальчук, який раніше очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка; Голова Адміністрації Президента Ігор Райнін, який обіймав цю посаду з 2016 року.

Про бажання звільнитися повідомили представниця президента у парламенті Ірина Луценко, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, керівник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина.