Порошенко уволил своего пресс-секретаря

Президент Украины Петр Порошенко уволил Святослава Целогко с должности своего пресс-секретаря. Соответствующий указ с 17 мая 2019 года опубликован на сайте Администрации Президента.

Кто такой Святослав Цеголко

Святославу Цеголку 40 лет. Имеет журналистское образование и работал журналистом с 1996 до 2014 года. До назначения на должность пресс-секретаря президента (10 июня 2014 года) Цеголко с 2004 года работал на "5 канале", который принадлежит Порошенко.

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Признан лучшим репортером Оранжевой революции по версии премии "Телетриумф" в 2005 году. В 2008 году получил звание "Заслуженный журналист Украины".



Цеголко работал пресс-секретарем Порошенко всю президентскую каденцию последнего

10 мая 2019 года Петр Порошенко в конце своей президентской каденции наградил Святослава Цеголка орденом "За заслуги" ІІ степени.

О каких еще отставках известно по состоянию на 17 мая

Петр Порошенко президентскими указами уволил Ростислава Павленко и Сергея Березенко с должностей своих внештатных советников.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сразу же после инаугурации Владимира Зеленского собирается подать заявление о своей отставке на рассмотрение Рады и нового президента Украины.

Администрацию Президента решили покинуть Константин Елисеев, заместитель главы, занимавшийся внешней политикой; Виталий Ковальчук, ранее возглавлявший предвыборный штаб Петра Порошенко; глава Администрации Президента Игорь Райнин, оторый занимал эту должность с 2016 года.

О желании уволиться сообщили представитель президента в парламенте Ирина Луценко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина.