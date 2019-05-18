Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя председателя СБУ

Президент Украины Петр Порошенко отдельным указом уволил с должности первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины Павла Демчину, А также лишил его полномочий начальника управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Соответствующий указ Петра Порошенко опубликован 18 мая 2019 года на сайте главы государства.

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17 мая стало известно, что Павел Демчина написал заявление об увольнении. Перед этим, 13 мая, Порошенко предоставил Демчине звание генерал-полковника.

Почему имя Демчин резонансное в обществе?

По информации журналистов, гражданская жена Демчины Ольга Воловчук является обладательницей 4 элитных авто, живет в двухэтажном доме и земельным участком недалеко от имения в Петропавловской Борщаговке. Мать Демчины в течение последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ровно и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра. В бумажной декларации Демчины эти состояния отсутствуют – он не задекларировал никакого имущества и прописан в общежитии СБУ.



18 мая Петр Порошенко также опубликовал указы об увольнении Валентина Зайчука, Юрия Косюка и Виктора Назаренко с должности внештатного советника президента, а также Дмитрия Ярмака с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

17 мая стало известно о ряде громких отставок. Подробнее – в материале 24 канала.