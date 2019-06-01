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      Зеленський поновив звільненого Порошенком уповноваженого з прав дитини

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      Микола Кулеба повернувся на посаду уповноваженого з прав дитини
      Микола Кулеба повернувся на посаду уповноваженого з прав дитини / "Радіо Свобода"

      Уповноваженим Президента України з прав дитини знову став Микола Кулеба. Його окремим указом поновив на посаді глава держави Володимир Зеленський.

      Указ про це опублікований на офіційному сайті президента із номером 348/2019.

      Читайте також: Зеленський в аквагримі та розмальовка у Порошенка: що в День захисту дітей постять політики

      Сам Кулеба на у Facebook написав, що зустрівся з президентом (і опублікував фото зустрічі) й обговорив з ним важливі питання, що стосуються державної політики щодо захисту прав дітей.

      Зеленський
      Президент Володимир Зеленський та уповноважений з прав дитини Микола Кулеба

      Мовиться про "болючі проблеми дітей та можливості їх вирішення, створення державної політики, пріоритетом якої є реалізація прав дитини та підтримка сім'ї".

      Президенту важливо, щоб в нашій країні про дітей згадували не лише 1 червня,
      – наголосив Кулеба.

      До слова, п'ятий президент Петро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого з прав дитини 19 травня.

      Що відомо про Миколу Кулебу? 47 років, правозахисник, громадський діяч. З 2006 до 2014 очолював Службу у справах дітей Київської міської державної адміністрації, паралельно був керівником міжнародної благодійної організації "Служба порятунку дітей". Уповноваженим президента з прав дитини став у грудні 2014 року.

       автором роз’яснювальної роботи для батьків про дітей, які перебували у межах території Антитерористичної операції. У 2015 році він виступив ініціатором масової евакуації дітей з гарячих точок без дозволу батьків. Також Микола Кулеба просив евакуювати дітей з дитячих будинків та інтернатів за буферну зону від лінії вогню.

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      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Володимир Зеленський Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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