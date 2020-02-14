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      Зеленский встретился с представителями крупного бизнеса: о чем договорились

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      Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций Украины. Глава государства призвал их участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

      Президент заверил, что он лично и его команда "готовы бороться за каждую копейку, которую будут инвестировать в Украину". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

      К теме: Государство будет вас защищать: Зеленский в Давосе обратился к иностранным инвесторам – видео

      Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным,
      – отметил Зеленский.

      О чем Зеленский говорил с инвесторами

      • Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет принимать участие в приватизации объектов стоимостью от 10 миллионов долларов. Владимир Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.
      • Глава государства также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.
      • Также Зеленский предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

      В то же время президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на этой встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые уже привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать дальше. По его словам, 88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, а 65% готовы продолжать инвестировать.

      Отметим, что на форуме в Давосе Зеленский пообещал налоговые каникулы на 5 лет всем инвесторам, которые примут участие в приватизации на сумму более 10 миллионов долларов. Кроме того, инвесторы, которые привлекут в Украину более 100 миллионов долларов, получат эксклюзивный контракт с государством. Также президент упомянул, что в Украине готовится большая приватизация уже в начале весны 2020 года.

      Что известно о большой приватизации в УкраинеПриватизация является одной из приоритетных задач правительства. Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает большие и малые объекты. Кабинет Министров Украины уже передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен.


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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Владимир Зеленский Офіс Президента Бизнес Инвестиции 24 Новости Украины
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