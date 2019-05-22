Зеленский запустил видеоблог на YouTube: эксперт оценил позицию президента

О видеоблоге Владимира Зеленского, первых назначениях в Администрации Президента и изменениях в избирательном законодательстве – в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Роман Романюк.

О видеоблоге Владимира Зеленского

– Я смотрел все предвыборные влоги Зеленского, а потому привык к стилистике и манере его поведения. Если анализировать Зеленского с точки зрения технологий и феноменов, то его взлет очень похож на вирусный контент. Это когда в один момент взрывается какой-то видеоролик и становится всемирной болезнью на некоторое время, а потом незаметно угасает.

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– У Зеленского два пути – быстро погаснуть, как и вспыхнуть, или заняться вещами, то есть созданием "эко-системы" вокруг себя, которая может продуцировать дальше такой контент. Вся активность первых трех дней президентства показывает, что он пытается волну народной любви и социальной активности поддерживать.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский запустил видеоблог на своем YouTube-канале "Зе!Президент." Теперь каждый украинец может наблюдать за тем, как проводит свой день глава государства. В первом выпуске Зеленский из собственной квартиры в элитном доме в Мариинском парке направляется в Верховную Раду, фотографируется с прохожими и приносит присягу.

О первых назначениях в Администрации Президента

– Есть большое искушение сказать, что Коломойский поставил своего "смотрящего" за президентом и на самом деле власть на Банковой будет не у президента, а у "смотрящего" Коломойского. Но мне кажется, это очень упрощенно и совсем не соответствует сути происходящего внутри. По большому счету, если проанализировать всю команду Зеленского, то когда мы раньше говорили, что у Порошенко маленькая "скамейка запасных", то у президента Зеленского ее вообще не существует.

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– Есть такая поговорка: "кандидат в президенты и президент – это разные люди, даже не однофамильцы". Мне кажется, что Зеленский, придя на Банковую, тоже понимает, что теперь это все очень серьезно. Он стал президентом, а стать просто "ширмой" для того, чтобы Коломойский решал свои дела, это совсем то, чего он бы хотел для себя.



Первые назначения Владимира Зеленского: инфографика 24 канала

Об изменениях в избирательном процессе

– Сценарий, что Зеленский откажется от досрочных парламентских выборов – исключен. Он уже подписал указ. Зеленский может сейчас поставить человека, который никогда не был в политике и "понятия зеленого не имеет", как там все функционирует, на любом мажоритарном округе. А благодаря своей собственной популярности и народному подъему, который был во время президентской избирательной кампании, половину округов выиграть. Я уверен, что к Зеленскому будет очередь стоять из "мажоритарщиков". Ему будет сложнее выбрать между "мажоритарщиками", чем найти их.

Что такое мажоритарка? Это когда вы голосуете за одного кандидата из предоставленного перечня. Побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей в своем округе. По этой системе в парламент попадают 225 депутатов.

– Вопрос в том, нужны ли Зеленскому реально эти закрытые списки и пропорциональная система. Или это была просто такая большая акция, чтобы показать обществу, что я давал им шанс что-то изменить, но они не захотели. То есть очередная политическая пощечина старой системе, мол, они там все сидят и хотят вас покупать, а я такой светлый, хороший на "зеленом" коне.