Зеленський запустив відеоблог на YouTube: експерт оцінив позицію президента

Про відеоблог Володимира Зеленського, перші призначення в Адміністрації Президента та зміни у виборчому законодавстві – в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Роман Романюк.

Про відеоблог Володимира Зеленського

– Я дивився всі передвиборчі влоги Зеленського, а тому звик до стилістики та манери його поведінки. Якщо аналізувати Зеленського з точки зору технологій та феноменів, то його злет дуже схожий на вірусний контент. Це коли в один момент вибухає якийсь відеоролик та стає всесвітньою хворобою на якийсь час, а потім непомітно згасає.

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– В Зеленського два шляхи – швидко погаснути, як і спалахнути, або зайнятись речами, тобто створенням "еко-системи" навколо себе, яка може продукувати далі такий контент. Вся активність перших трьох днів президентства показує, що він намагається хвилю народної любові та соціальної активності підтримувати.

До слова, Президент України Володимир Зеленський запустив відеоблог на своєму YouTube-каналі "Зе!Президент". Тепер кожен українець може спостерігати за тим, як проводить свій день глава держави. У першому випуску Зеленський із власної квартири елітному будинку в Маріїнському парку прямує до Верховної Ради, фотографується з перехожими та складає присягу.

Про перші призначення в Адміністрації Президента

– Є велика спокуса сказати, що Коломойський поставив свого "смотрящого" за президентом і насправді влада на Банковій буде не у президента, а у "смотрящого" Коломойського. Але мені здається, це дуже спрощено і зовсім не відповідає суті того, що відбувається всередині. За великим рахунком, якщо проаналізувати всю команду Зеленського, то коли ми раніше говорили, що у Порошенка маленька "лавка запасних", то у президента Зеленського її взагалі не існує.

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– Є така приказка: "кандидат в президенти та президент – це різні люди, навіть не однофамільці". Мені здається, що Зеленський прийшовши на Банкову теж розуміє, що тепер це все дуже серйозно. Він став президентом, а стати просто "ширмою" для того, аби Коломойський вирішував свої справи, то це зовсім те, чого він би хотів для себе.



Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу

Про зміни у виборчому процесі

– Сценарій, що Зеленський відмовиться від дострокових парламентських виборів – виключений. Він вже підписав указ. Зеленський може зараз поставити людину, яка ніколи не були у політиці та поняття "зеленого" не має, як там усе функціонує, на будь-кому мажоритарному окрузі. А завдяки своїй власній популярності і народному піднесенню, яке було під час президентської виборчої кампанії, половину округів виграти. Я впевнений, що до Зеленського буде черга стояти з "мажоритарників". Йому буде складніше вибрати між "мажоритарниками", ніж знайти їх.

Що таке мажоритарка? Це, коли ви голосуєте за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів.

– Питання в тому, чи треба Зеленському реально ці закриті списки та пропорційна система. Чи це була просто така велика акція, щоб показати суспільству, що я давав їм шанс щось змінити, але вони не захотіли. Тобто черговий політичний ляпас старій системі, мовляв вони там всі сидять і хочуть вас купувати, а я такий світлий, хороший на "зеленому" коні.