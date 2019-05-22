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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Зеленський запустив влог, у якому показуватиме будні президента

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      Президент Володимир Зеленський
      Президент Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський запустив на своєму YouTube-каналі "Зе!Президент" відеоблог, у якому розповідатиме та показуватиме життя глави держави.

      На каналі вже є у відкритому доступі перший відеоролик – про залаштунки інавгурації Зеленського.

      Читайте також: У Зеленського пояснили, де законопроекти про імпічмент та зняття недоторканності

      У підписі до першого відео говориться: "Чекайте наступні випуски, щоб дізнатися – як бути президентом і залишатися людиною".

      Дивіться відео: перший влог Зеленського про життя президента

      Як пройшла інавгурація Зеленського?У понеділок, 20 травня, відбулася інавгурація Володимира Зеленського: він офіційно став шостим Президентом України. На ній були присутні іноземні дипломати, народні депутати, попередні президенти та відомі українці.

      Зеленський проголосив перше звернення до українського народу – інавгураційну промову із трибуни парламенту. Він згадав про наміри України вступити у Євросоюз, про війну та загиблих військових на Донбасі та закликав українських заробітчан повертатися назад в країну.

      Під час церемонії новий президент закликав народних депутатів ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України. Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання.

      Через кілька годин після цього Зеленський підписав свій перший указ, яким прийняв повноважень верховного головнокомандувача Збройних сил.

      Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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