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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Зеленский запустил влог, в котором будет показывать будни президента

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      Президент Владимир Зеленский
      Президент Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский запустил на своем YouTube-канале "Зе!Президент" видеоблог, в котором будет рассказывать и показывать жизнь главы государства.

      На канале уже есть в открытом доступе первый видеоролик – о закулисье инаугурации Зеленского.

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      В подписи к первому видео говорится: "Ждите следующие выпуски, чтобы узнать – как быть президентом и оставаться человеком".

      Смотрите видео: первый влог Зеленского о жизни президента

      Как прошла инаугурация Зеленского?В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Владимира Зеленского: он официально стал шестым Президентом Украины. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы.

      Зеленский провозгласил первое обращение к украинскому народу – инаугурационную речь с трибуны парламента. Он вспомнил о намерениях Украины вступить в Евросоюз, о войне и погибших военных на Донбассе и призвал украинских гастарбайтеров возвращаться обратно в страну.

      Во время церемонии новый президент призвал народных депутатов принять ряд неотложных законов и уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины. Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва.

      Через несколько часов после этого Зеленский подписал свой первый указ, которым принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных сил.

      Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Инаугурация Зеленского
      Источник: 24 канал
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