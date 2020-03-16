Зеленский зарегистрировал в Раде постановление о назначении Венедиктовой генпрокурором

Новым генеральным прокурором Украины может стать временная руководительница ГБР Ирина Венедиктова. Соответствующее постановление в Верховной Раде Украины уже зарегистрировал Президент Владимир Зеленский.

Проект постановления доступен на сайте Верховной Рады и датирован 16 марта 2020 года.

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Сейчас проект постановления предан на рассмотрение руководству парламента. Он еще должен пройти просмотр в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме того, он будет рассмотрен комитетом по вопросам антикоррупционной работы.

Что известно об Ирине Венедиктовой?Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины.



В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого президент отправил в отставку.

Отставка генпрокурора Рябошапки: коротко

В период с конца августа 2019 года до начала марта 2020 года генеральным прокурором Украины был Руслан Рябошапка. Под его руководством началось реформирование органов прокуратуры в целом, реформировано Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора.

Впрочем после отставки правительства Алексея Гончарука Верховная Рада Украины решила отправить в отставку и генпрокурора. Наиболее вероятными преемниками Рябошапки называли именно Ирину Венедиктову, а также Сергея Ионушаса.