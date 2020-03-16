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      Зеленский зарегистрировал в Раде постановление о назначении Венедиктовой генпрокурором

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      Новым генеральным прокурором Украины может стать временная руководительница ГБР Ирина Венедиктова. Соответствующее постановление в Верховной Раде Украины уже зарегистрировал Президент Владимир Зеленский.

      Проект постановления доступен на сайте Верховной Рады и датирован 16 марта 2020 года.

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      Сейчас проект постановления предан на рассмотрение руководству парламента. Он еще должен пройти просмотр в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме того, он будет рассмотрен комитетом по вопросам антикоррупционной работы.

      Что известно об Ирине Венедиктовой?Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины.

      В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого президент отправил в отставку.

      Отставка генпрокурора Рябошапки: коротко

      В период с конца августа 2019 года до начала марта 2020 года генеральным прокурором Украины был Руслан Рябошапка. Под его руководством началось реформирование органов прокуратуры в целом, реформировано Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора.

      Впрочем после отставки правительства Алексея Гончарука Верховная Рада Украины решила отправить в отставку и генпрокурора. Наиболее вероятными преемниками Рябошапки называли именно Ирину Венедиктову, а также Сергея Ионушаса.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Президент Украины Офіс Президента Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Офис генпрокурора
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