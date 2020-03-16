Зеленський зареєстрував у Раді постанову про призначення Венедіктової генпрокурором

Новим генеральним прокурором України може стати тимчасова очільниця ДБР Ірина Венедіктова. Відповідну постанову у Верховній Раді України вже зареєстрував Президент Володимир Зеленський.

Проєкт постанови доступний на сайті Верховної Ради України і датований 16 березня 2020 року.

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Наразі проєкт постанови предано на розгляд керівництву парламенту. Він ще має пройти огляд у комітеті з питань правоохоронної діяльності. Крім того, він буде розглянутий комітетом з питань антикорупційної роботи.

Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України.



У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого президент відправив у відставку.

Відставка генпрокурора Рябошапки: коротко

У період з кінця серпня 2019 року до початку березня 2020 року генеральним прокурором України був Руслан Рябошапка. Під його керівництвом розпочалося реформування органів прокуратури загалом, реформовано Генеральну прокуратуру в Офіс генпрокурора.

Втім після відставки уряду Олексія Гончарука Верховна Рада України вирішила відправити у відставку і генпрокурора. Найвірогіднішими наступниками Рябошапки називали саме Ірину Венедіктову, а також Сергія Іонушаса.