Зеленский прибыл в Бахмут

20 декабря 2022, 12:32
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Владимир Зеленський прибыл в Бахмут. Там продолжаются бои за украинскую свободу.

В Бахмуте украинский лидер встретился с воинами, которые героически обороняют Украину. В ОП расскаали, что президент наградил героев, сообщает 24 канал.

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Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов наградами и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал,
рассказали в ОП.

Зеленский наградил воинов в Бахмуте: смотрите видео

Маляр опубликовала фото из Бахмута

Анна Маляр опубликовала фото с защитниками Бахмута. Заместитель министра обороны заявила, что Бахмут – восточная крепость Украины. Воины ВСУ держат город так крепко, что враг никогда его не захватит.

Анна Маляр с защитниками Бахмута / Министерство обороны Украины

Бахмут – самая горячяя точка

Накануне Зеленский заявил, что Бахмут – самая горячая точка по всей линии фронта.

Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов, – заявил президент.

Возле Бахмута – жесткие бои

  • Возле Бахмута в декабре 2022 года продолжаются жесткие бои. В ВСУ отметили, что Россия ежесуточно проводит штурмовые действия. Враг постоянно накрывает позиции украинских героев огнем.
  • Кроме того, российские оккупанты наносят авиаудары. Разведка Великобритании рассказала, что российские захватчики прибегают к жестокой наступательной тактике.
  • В то же время, несмотря ни на что, оккупантам не удается добиться успеха. Захватчики не могут прорвать оборону и войти глубоко в тыл.
 

 

Автор: Мар'яна Бекало