Зеленский прибыл в Бахмут
Владимир Зеленський прибыл в Бахмут. Там продолжаются бои за украинскую свободу.
В Бахмуте украинский лидер встретился с воинами, которые героически обороняют Украину. В ОП расскаали, что президент наградил героев, сообщает 24 канал.
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Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов наградами и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал,
– рассказали в ОП.
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Маляр опубликовала фото из Бахмута
Анна Маляр опубликовала фото с защитниками Бахмута. Заместитель министра обороны заявила, что Бахмут – восточная крепость Украины. Воины ВСУ держат город так крепко, что враг никогда его не захватит.
Анна Маляр с защитниками Бахмута / Министерство обороны Украины
Бахмут – самая горячяя точка
Накануне Зеленский заявил, что Бахмут – самая горячая точка по всей линии фронта.
Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов, – заявил президент.
Возле Бахмута – жесткие бои
- Возле Бахмута в декабре 2022 года продолжаются жесткие бои. В ВСУ отметили, что Россия ежесуточно проводит штурмовые действия. Враг постоянно накрывает позиции украинских героев огнем.
- Кроме того, российские оккупанты наносят авиаудары. Разведка Великобритании рассказала, что российские захватчики прибегают к жестокой наступательной тактике.
- В то же время, несмотря ни на что, оккупантам не удается добиться успеха. Захватчики не могут прорвать оборону и войти глубоко в тыл.