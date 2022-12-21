Президент Владимир Зеленский отправился в США с официальным визитом. В скором времени он встретится с американским лидером Джо Байденом.

Встреча Зеленского и Байдена состоится сегодня, 21 декабря. Наш лидер проведет в США неполный день, после чего отправится обратно в Украину.

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Зеленский едет в США

21 декабря в Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, с которым планирует обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности.

Президент Украины выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Поездку в США прокомментировал и сам Зеленский:

Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество США и Украины. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч,

– рассказал президент.

Что Зеленский будет делать в Штатах

Журналист издания "Голос Америки" Остап Ярыш сообщил, что ночью, 21 декабря, по украинскому времени стало известно, что Зеленский собирается лично прилететь в Вашингтон. Украинский лидер посетит Вашингтон по приглашению Байдена, – формально приглашение США сделали в прошлую среду, 14 декабря. Украинская сторона окончательно подтвердила визит всего несколько дней назад. Это будет первая поездка Зеленского за границу с 24 февраля.

По плану, Зеленский проведет в США неполный день, после чего отправится обратно в Украину. Его маршрут не раскрывают – как и состав делегации. Но в Белом доме подтвердили, что США консультировали украинскую сторону по безопасности. В Вашингтоне у Зеленского будет очень насыщенный график.

В обед Зеленский увидится с Байденом в Белом доме, после этого последует встреча украинской делегации с командой США по нацбезопасности и представителями американского правительства, затем запланирована пресс-конференция и общение с журналистами.

Вечером украинский президент выступит со специальным обращением к американскому Конгрессу. Накануне во вторник спикер Нэнси Пелоси разослала своим коллегам письмо с просьбой ко всем прийти на эту сессию лично.

И наконец официально – под визит Зеленского Белый дом планирует объявить один из крупнейших пакетов военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, который среди прочего будет включать ПВО Patriot. Учеба на этой системе состоится в третьей стране, после чего ее разместят в Украине.

Вдобавок в Белом доме надеются, что на этой неделе Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины на почти 45 миллиардов долларов.

В Белом доме заверили, что Байден не будет призывать к переговорам с Россией – наоборот: он будет работать вместе с Конгрессом для того, чтобы обеспечить Украине как можно более сильную позицию на поле боя в течение этой зимы. Встреча президентов будет о солидарности, поддержке и координации действий.

В США подтвердили предоставление Украине ПВО Patriot

Белый дом сообщил, что США передадут Украине систему Patriot. Ракетная батарея войдет в следующий пакет военной помощи почти на 2 миллиарда долларов.