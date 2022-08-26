Зеленский встретился с известным шоуменом Джимми Фэллоном: о чем удалось договориться

Президент Владимир Зеленский пообщался с американским телеведущим, актером Джимми Фэллоном. Они созвонились в формате видеосвязи.

С Феллоном обсудили варианты сотрудничества по привлечению еще большего внимания мира к событиям в Украине. Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении.

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Также говорили о том, как победить в информационной войне против лжи россии. Кстати, Зеленский пригласил Фэллона в Украину.

Джимми, спасибо за внимание к Украине и нашей борьбе за свободу. Будем рады видеть вас на украинской земле,

– подчеркнул глава государства.



Онлайн-встреча с Фэллоном / Фото ОП

Нельзя позволить миру привыкнуть к войне

Зеленский подчеркнул, что нельзя привыкать к войне в Европе в 21 веке. Поэтому власти продолжают мобилизовывать информационную поддержку. По словам президента, следует искать еще больше нестандартных каналов распространения правды о войне.

Постоянно появляются новые партнеры и друзья.

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