З Феллоном обговорили варіанти співпраці для привернення ще більшої уваги світу до подій в Україні. Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.

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Також говорили про те, як перемогти в інформаційній війні проти брехні росії. До речі, Зеленський запросив Феллона до України.

Джиммі, дякую за увагу до України та нашої боротьби за свободу. Будемо раді бачити вас на українській землі,

– наголосив глава держави.



Онлайн-зустріч з Фелланом / Фото ОП

Не можна дозволити світу звикнути до війни

Зеленський наголосив, що не можна звикати до війни у Європі у 21 столітті. Тому влада продовжує мобілізовувати інформаційну підтримку. За словами президента, потрібно шукати ще більше нестандартних каналів поширення правди про війну.

Постійно з'являються нові інформаційні партнери та друзі.

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