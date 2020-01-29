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      Зеленский существенно расширил состав СНБО: известна причина

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      Зеленский расширил состав СНБО / ОП

      Президент Украины Владимир Зеленский увеличил состав аппарата Совета национальной безопасности и обороны со 160 до 190 человек. А также увеличил полномочия Центра кибербезопасности.

      Соответствующий указ президента от 27 января опубликован на официальном сайте главы государства. В указе, среди прочего, говорится и о том, что СНБО отныне должен отвечать за информационно-аналитическое, экспертное, организационное и материально-техническое обеспечение Центра кибербезопасности.

      Тем временем Труба подал в суд на Зеленского из-за увольнения из ГБР: детали

      Сам Центр кибербезопасности теперь будет иметь более широкие полномочия. В частности, он будет координировать и контролировать работу органов безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. 

      Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что указ президента позволит существенно усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности. Ведь кибербезопасность имеет стратегическое значение в системе безопасности Украины и мира. 

      Деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени,
      – пояснил Данилов.

      Центр кибербезопасности, заметим, теперь имеет право использовать ресурсы Главного ситуационного центра СНБО Государственной службы специальной связи и защиты информации и тому подобное. И даже центров кибербезопасности государственных органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности (по согласованию соответствующих руководителей). 

      Актуально: Ситуация с коронавирусом в Украине: в СНБО провели совещание – детали

      В Беларуси внезапно исчезли директора всех сахарных заводов
      28 января
      538
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кибербезопасность Президент Украины Алексей Данилов СНБО Владимир Зеленский
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