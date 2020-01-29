Зеленский существенно расширил состав СНБО: известна причина

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил состав аппарата Совета национальной безопасности и обороны со 160 до 190 человек. А также увеличил полномочия Центра кибербезопасности.

Соответствующий указ президента от 27 января опубликован на официальном сайте главы государства. В указе, среди прочего, говорится и о том, что СНБО отныне должен отвечать за информационно-аналитическое, экспертное, организационное и материально-техническое обеспечение Центра кибербезопасности.

Тем временем Труба подал в суд на Зеленского из-за увольнения из ГБР: детали

Сам Центр кибербезопасности теперь будет иметь более широкие полномочия. В частности, он будет координировать и контролировать работу органов безопасности и обороны в сфере кибербезопасности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит , что указ президента позволит существенно усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности. Ведь кибербезопасность имеет стратегическое значение в системе безопасности Украины и мира.

Деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени,

– пояснил Данилов.

Центр кибербезопасности, заметим, теперь имеет право использовать ресурсы Главного ситуационного центра СНБО Государственной службы специальной связи и защиты информации и тому подобное. И даже центров кибербезопасности государственных органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности (по согласованию соответствующих руководителей).