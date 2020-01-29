Зеленський суттєво розширив склад РНБО: відома причина

Президент України Володимир Зеленський збільшив склад апарату Ради національної безпеки й оборони зі 160 до 190 людей. А також збільшив повноваження Центру кібербезпеки.

Відповідний указ президента від 27 січня опубліковано на офіційному сайті глави держави. В указі, серед іншого, мовиться і про те, що РНБО відтепер повинна відповідати за інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення Центру кібербезпеки.

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Сам Центр кібербезпеки тепер матиме ширші повноваження. Зокрема, він буде координувати та контролювати роботу органів безпеки й оборони у сфері кібербезпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що указ президента дозволить суттєво посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки. Адже кібербезпека має стратегічне значення у системі безпеки України та світу.

Діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу,

– пояснив Данілов.

Центр кібербезпеки, зауважимо, тепер матиме право використовувати ресурси Головного ситуаційного центру РНБО Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації тощо. І навіть центрів кібербезпеки державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою відповідних керівників).

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