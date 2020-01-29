01:14
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Зеленський суттєво розширив склад РНБО: відома причина

      75 Читать новость на русском
      Зеленський розширив склад РНБО / ОП

      Президент України Володимир Зеленський збільшив склад апарату Ради національної безпеки й оборони зі 160 до 190 людей. А також збільшив повноваження Центру кібербезпеки.

      Відповідний указ президента від 27 січня опубліковано на офіційному сайті глави держави. В указі, серед іншого, мовиться і про те, що РНБО відтепер повинна відповідати за інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення Центру кібербезпеки.

      Тим часом Труба подав до суду на Зеленського через звільнення з ДБР: деталі

      Сам Центр кібербезпеки тепер матиме ширші повноваження. Зокрема, він буде координувати та контролювати роботу органів безпеки й оборони у сфері кібербезпеки. 

      Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що указ президента дозволить суттєво посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки. Адже кібербезпека має стратегічне значення у системі безпеки України та світу. 

      Діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу,
      – пояснив Данілов.

      Центр кібербезпеки, зауважимо, тепер матиме право використовувати ресурси Головного ситуаційного центру РНБО Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації тощо. І навіть центрів кібербезпеки державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою відповідних керівників). 

      Актуально: Ситуація з коронавірусом в Україні: у РНБО провели нараду – деталі

      Від куріння вейпа померла 61 людина у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      28 січня
      37672
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський РНБО Олексій Данілов Президент України Кібербезпека
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      28 січня , 22:30 Зв'язок Парнаса з Аваковим та Насіровим: нові докази в справі про імпічмент Трампа
      Сергій Лещенко 506
      28 січня , 22:00 Головні новини 28 січня: санкції ЄС проти Росії та нові ціни на газ
      Анастасія Зазуляк 1350
      28 січня , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1033
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      391
      28 січня , 21:13 Хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює: інфографіка
      Василь Денисюк 9061
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук