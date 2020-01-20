10:05
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Зеленский считает, что в Украине почти нет антисемитизма

      51 Читати новину українською
      Уровень антисемитизма в Украине самый низкий среди стран Европы – Зеленский / Getty images

      Среди европейских стран в Украине самый низкий уровень антисемитизма. Процент радикальных в этом вопросе людей – очень маленький, поэтому угроз нет.

      Данные опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год процитировал Владимир Зеленский в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

      Интересно: Заявление Израиля о "чевстовании Украиной антисемитов" – как отреагировали в МИД

      Глава государства отметил, что в Киеве охрана синаго не такая суровая, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает.

      У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине,
      – отметил президент.

      Зеленский к тому же заметил, что в его жилах течет еврейская кровь, но украинцы избрали его главой государства.

      "У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", – сказал он.

      Зеленский посетит Иерусалим

      • Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль 22-23 января и в будет на церемонии 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Однако с речью выстпать не будет.
      • Глава государства отметил, что многие люди, которые погибли в трагедии Холокоста, были украинскими евреями. Собственно, каждый четвертый из евреев, погибших тогда был украинцем.

      Почему Зеленский акцентировал внимание на речи?
      Дело в том, что президент Польши Анджей Дуда официально отказался ехать в Иерусалим, потому что ему там не выделят время для выступления. В то же время будет выступать российский президент Владимир Путин.

      Мировой форум памяти жертв Холокоста 22 и 23 января пройдет в Иерусалиме. Мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше.

      В самой Польше торжества состоятся 27 января, и их также планирует посетить Владимир Зеленский.

      20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      779
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Новости Израиля Владимир Зеленский евреи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:15 Ernest Airlines приостановил полеты: как теперь лететь из Украины в Италию
      Світлана Попова 141
      сегодня , 08:01 Главные новости 19 января: помять жертв катастрофы МАУ, убийство ветерана АТО, саммит в Берлине
      Василь Денисюк 546
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 458
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      181
      19 января , 22:00 Гробове мовчання про збиття літака, нові правила звільнення та путінський переворот: блоги тижня
      Блоги тижня 1011
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук