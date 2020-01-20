Зеленский считает, что в Украине почти нет антисемитизма

Среди европейских стран в Украине самый низкий уровень антисемитизма. Процент радикальных в этом вопросе людей – очень маленький, поэтому угроз нет.

Данные опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год процитировал Владимир Зеленский в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

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Глава государства отметил, что в Киеве охрана синаго не такая суровая, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает.

У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине,

– отметил президент.

Зеленский к тому же заметил, что в его жилах течет еврейская кровь, но украинцы избрали его главой государства.

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", – сказал он.

Зеленский посетит Иерусалим

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль 22-23 января и в будет на церемонии 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Однако с речью выстпать не будет.

Глава государства отметил, что многие люди, которые погибли в трагедии Холокоста, были украинскими евреями. Собственно, каждый четвертый из евреев, погибших тогда был украинцем.

Почему Зеленский акцентировал внимание на речи?

Дело в том, что президент Польши Анджей Дуда официально отказался ехать в Иерусалим, потому что ему там не выделят время для выступления. В то же время будет выступать российский президент Владимир Путин.

Мировой форум памяти жертв Холокоста 22 и 23 января пройдет в Иерусалиме. Мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше.



В самой Польше торжества состоятся 27 января, и их также планирует посетить Владимир Зеленский.