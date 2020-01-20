Зеленський вважає, що в Україні майже немає антисемітизму

Серед європейських країн в Україні найнижчий рівень антисемітизму. Відсоток радикальних у цьому питанні людей – дуже маленький, тому загроз немає.

Дані опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2018 рік процитував Володимир Зеленський в інтерв'ю ізраїльському виданню The Times of Israel.

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Глава держави зазначив, що в Києві охорона синагог є не такою суворою, як в інших місцях, адже євреям тут нічого не загрожує.

Ми маємо дуже цікаву статистичну інформацію, яка буде дуже цікава для Ізраїлю. Існує опубліковане опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2018 рік, яке оцінювало рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму був в Україні,

– зазначив президент.

Зеленський до того ж зауважив, що в його жилах тече єврейська кров, але ж українці обрали його главою держави.

"У мене єврейська кров. І я президент. І нікого це не хвилює, чи не так? Нікому немає діла. Ніхто не питає мене про це ... Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам з будівництва меморіалу в Бабиному Яру", – сказав він.

Зеленський відвідає Єрусалим

Президент України Володимир Зеленський відвідає Ізраїль 22 – 23 січня та буде на церемонії до 75-ї річниці визволення концтабору Освенцим. Однак промови не проголошуватиме.

Глава держави зауважив, що багато людей, які загинули в трагедії Голокосту, були українськими євреями. Власне, кожен четвертий з євреїв, загиблих тоді, був українцем.

Чому Зеленський акцентував увагу на промові?Річ у тому, що президент Польщі Анджей Дуда офіційно відмовився їхати до Єрусалима, бо йому там не надають час для виступу. Натомість виступатиме російський президент Володимир Путін.

Світовий форум пам'яті жертв Голокосту 22 та 23 січня триватиме в Єрусалимі. Захід присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концентраційного табору Освенцим у Польщі.



У самій Польщі урочистості відбудуться 27 січня, і їх також планує відвідати Володимир Зеленський.