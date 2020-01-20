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      Світовий форум Голокосту: Зеленський відвідає Єрусалим, але не виступатиме з промовою

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      Зеленський анонсуіав свій візит до Ізраїлю / ОП

      Президент України Володимир Зеленський відвідає Ізраїль 22 – 23 січня та буде на церемонії до 75-ї річниці визволення концтабору Освенцим. Однак промови не проголошуватиме.

      Зеленський вважає, що "найважливіше для кожної країни – вшанувати пам'ять жертв Голокосту". Про це він говорив у інтерв'ю виданню The Times of Israel.

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      Дуже важливо тут бути – незалежно від того, чи будемо ми (мовилося про лідерів країн – 24 канал) виступати з промовами чи ні. Особисто для мене не має значення, чи дали мені слово,
      – наголосив Зеленський. 

      При цьому український глава держави зауважив, що багато людей, які загинули в трагедії Голокосту, були українськими євреями. Власне, кожен четвертий з євреїв, загиблих тоді, був українцем.

      Тому я думаю, що було б справедливо, щоб президент України виступив з промовою. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат. Нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку я буду присутнім на церемонії,
      – зазначив Зеленський.

      Чому Зеленський акцентував увагу на промові?Річ у тому, що президент Польщі Анджей Дуда офіційно відмовився їхати до Єрусалима, бо йому там не надають час для виступу. Натомість виступатиме російський президент Володимир Путін.

      Світовий форум пам'яті жертв Голокосту 22 та 23 січня триватиме в Єрусалимі. Захід присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концентраційного табору Освенцим у Польщі. 

      У самій Польщі урочистості відбудуться 27 січня, і їх також планує відвідати Володимир Зеленський. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Ізраїля євреї Голокост Володимир Зеленський Новини Польщі Анджей Дуда Історія
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