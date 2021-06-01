У Зеленского готовят увольнение нескольких глав ОГА: есть проблемы с областями

В Офисе Президента заговорили о смене руководства нескольких областей. Также там заявили, что отказались от назначения бизнесменов главами ОГА.
В целом от практики назначения представителей бизнеса отказались, потому что иногда это могло влиять на личные интересы чиновников. Такое заявление сделал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Ранее У Зеленского ответили, есть ли основания для досрочных выборов президента
Бизнесменов не будут назначать главами ОГА
На уровне Офиса Президента в целом практика с бизнесменами закончилась, рассказал Тимошенко. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть.
В большинстве случаев не хочется назначать людей, так как на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы стали впереди интересов государства,
– сказал он.
Он напомнил, что в последнее время сменили большое количество глав администраций. При этом добавил, что в определенных случаях действительно "промахнулись".
Готовят новых глав ОГА
Тимошенко отметил, что в Офисе Президента смогли "разровнять" проблемы, которые могли возникать с мэрами. Он отметил, что с городскими главами необходимо находить точки соприкосновения, и их проблемы в ОП пытаются решить.
Впрочем, проблемы с некоторыми областями до сих пор есть и поэтому грядут изменения. Тимошенко пока не назвал, о каких регионах идет речь.
Сразу скажу – будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов,
– сказал Тимошенко.
По его словам, в поиске помогут ускоренные курсы в академии при президенте, куда набирают людей в несколько потоков.
Последние кадровые изменения от Зеленского
- 1 марта Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря главой Херсонской областной государственной администрации. До этого он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.
- Зеленский оуволил Олега Головаша с должности главы управления СБУ в Киеве и Киевской области. На его место президент назначил Сергея Зайца. До этого Заяц был главой управления СБУ в Ивано-Франковской области. Теперь вместо него на должности Виктор Назарук.
- В конце 2020 года Зеленский назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.