У Зеленского готовят увольнение нескольких глав ОГА: есть проблемы с областями

В Офисе Президента заговорили о смене руководства нескольких областей. Также там заявили, что отказались от назначения бизнесменов главами ОГА.

В целом от практики назначения представителей бизнеса отказались, потому что иногда это могло влиять на личные интересы чиновников. Такое заявление сделал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Бизнесменов не будут назначать главами ОГА

На уровне Офиса Президента в целом практика с бизнесменами закончилась, рассказал Тимошенко. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть.

В большинстве случаев не хочется назначать людей, так как на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы стали впереди интересов государства,

– сказал он.

Он напомнил, что в последнее время сменили большое количество глав администраций. При этом добавил, что в определенных случаях действительно "промахнулись".

Готовят новых глав ОГА

Тимошенко отметил, что в Офисе Президента смогли "разровнять" проблемы, которые могли возникать с мэрами. Он отметил, что с городскими главами необходимо находить точки соприкосновения, и их проблемы в ОП пытаются решить.

Впрочем, проблемы с некоторыми областями до сих пор есть и поэтому грядут изменения. Тимошенко пока не назвал, о каких регионах идет речь.

Сразу скажу – будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов,

– сказал Тимошенко.

По его словам, в поиске помогут ускоренные курсы в академии при президенте, куда набирают людей в несколько потоков.

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