У Зеленского исправили заявление относительно слов Байдена об Украине и НАТО

Белый дом и Офис президента обнародовали противоречивые заявления по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Речь идет о высказываниях президента США по ПДЧ для Украины в НАТО.

Впоследствии украинская сторона исправила свое официальное сообщение. Что именно в нем изменилось – читайте далее.

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Сначала у Зеленского заявили, что Байден подчеркнул о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе.

"Президент США заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", – говорилось в заметке.

Впрочем, администрация американского президента опровергла высказывания Байдена относительно Украины и Плана действий относительно членства в НАТО.

Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и уже исправили публикацию,

– пояснил представитель американского Совета нацбезопасности в комментарии для Axios.

Как исправили заявление

После внесения изменений в сообщении на сайте ОП говорится: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня".

У Зеленского также уточнили, что важность предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе подчеркнул Владимир Зеленский (а не президент США, как писали ранее).

О чем говорили Зеленский и Байден: коротко

Лидеры Украины и США пообщались по телефону 7 июня. Это произошло накануне разговора Байдена с Путиным, который должен состояться в Женеве.

Американский президент заверил Зеленского, что будет "твердо отстаивать суверенитет Украины" на встрече с главой Кремля.

Кроме этого, главы государства обсудили и ситуацию на Донбассе, угрозы запуска "Северного потока-2" и деолигархизацию в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский взял на себя обязательство предпринять ряд шагов, за которыми США помогут Украине вступить в НАТО.

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