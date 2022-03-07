Зеленского наградили медалью Свободы Рейгана, ее должен передать посол Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила медаль Свободы Рональда Рейгана. Ее госпожа посол должна передать Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Медаль для украинского лидера передал руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

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Фредерик Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство главы украинского государства и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рональд Рейган посвятил свою жизнь.

Именно президент Рейган дал решительный толчок разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР,

– отметили в Офисе Президента.

Сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более 3 десятилетий назад, "империя зла" не имеет шансов на существование. Украинцы своей кровью и отчаянной борьбой дают яростный отпор агрессору, демонстрируя мужество и волю.

"Прежде всего, мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют", – привел известные слова президента Рейгана Фредерик Райан.

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Добавим, что многие мировые лидеры восхищаются смелостью украинского народа и его лидера Владимира Зеленского. Особого уважения заслуживает тот факт, что Зеленский отказался от предложения Джо Байдена переехать из Киева во Львов, подчеркнув, что будет оставаться в столице. Для российских захватчиков убийство главы государства — цель номер один.

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