Пропагандистское накачивание, – у Зеленского отреагировали на заявления Путина о ракетах

В Офисе Президента напомнили, что Россия граничит со странами-членами НАТО. Там не наблюдается ракетной или любой другой угрозы для Москвы. Таким образом в ОП отреагировали на высказывания Владимира Путина о полете ракет.
Заявления Путина, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут, являются "пропагандистским накачиванием". Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Риторика Путина не новая
По словам Подоляка, все тезисы абсолютно предсказуемые и очевидные. Политик отметил, что такая риторика совершенно не отличается от того, что неоднократно слышали раньше.
В Офисе Президента подчеркнули, что заявления Путина – это сигнал прежде всего для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться вскоре.
Своего рода превентивное пропагандистское накачивание внутреннего потребителя,
– сказал Подоляк.
Международное сообщество не воспринимает заявления о ракетах
Политик отметил, что украинское общество и западные страны не воспринимают заявления о подлетном времени ракет.
Он добавил, что Украина всегда говорит о комплексе мер безопасности. Именно Альянс может дать Киеву дополнительные гарантии.
Наконец Подоляк назвал заявления российского президента стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания.
Что сказал Путин
- Путин заявил, что не считает "болтовней" разговоры о вступлении Украины в НАТО. Он убежден, что это возможно.
- Президент России опасается, что при таких условиях время полета ракеты от Харькова до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут.