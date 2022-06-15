Зеленского пригласили выступить на саммите НАТО и на встрече G7
15 июня 2022 , 23:03Читати новину українською
Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в стремлении дать отпор россиянам и восстановить суверенитет. Самые сильные страны мира готовы оказать нам помощь в борьбе с врагом.
Украина стала вопросом номером в повестке дня на всех международных площадках. Не стали исключением и встречи и самых влиятельных лидеров планеты.
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