Работает пропаганда: у Зеленского прокомментировали заявления Путина о "внешнем управлении"

Владимир Путин заявил, что не хочет встречи с Владимиром Зеленским, потому что Украиной якобы руководят не в Киеве, а в других государствах. В Офисе Президента ответили, что в этом случае работает российская пропагандистская машина. Кроме того, лидера Кремля еще и некорректно информируют о том, что происходит в Украине.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что любые российские комментарии об Украине, в том числе и комментарии Путина, необходимо оценивать только через призму пропаганды.

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Реакция ОП на маразматические заявления Путина

Они (Россия – 24 канал) сами себя погрузили в некий набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами,

– отметил Подоляк.

В пример он привел комментарий главы Кремля относительно взятия его кума Виктора Медведчука под домашний арест. Тогда Путин заявил, что решение суда приняли "перед избирательной кампанией".

Однако в Украине не проходила такая кампания. Это, объяснил Подоляк, свидетельствует о том, что Путина некорректно информируют о ситуации в Украине. Ранее глава России также странно высказался относительно законопроекта о коренных народах Украины.

"Ну а повторение российским лидером фейка о "внешнем управлении" не заслуживает отдельных комментариев – это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине", – добавил советник главы ОП.

Такими высказываниями Москва оправдывает свою агрессию на украинской земле.

Встреча Зеленского и Путина нужна

Подоляк также считает, что встреча лидеров обеих стран нужна, чтобы обозначить корректные позиции сторон по ключевым вопросам.

Он напомнил, что Путин подтвердил возможность таких переговоров, а определить их содержание – это технический вопрос, который должен быть закрыт именно российской стороной. Ведь соответствующие украинские предложения уже предоставили.

Лидеру Кремля видится "внешнее управление" Украиной