Зеленского просят инициировать санкции против пророссийского канала "НАШ"

Владимира Зеленского просят инициировать на заседании СНБО санкции против скандального канала "НАШ". Все потому, что на телеканале регулярно звучат антиукраинские заявления.

На сайте Офиса Президента 6 января зарегистрировали соответствующую петицию. За 11 дней она собрала необходимое количество голосов. Теперь обращение должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Детали петиции

Автор документа отметил, что глава государства уже ввел санкции против телеканалов, связанных с пророссийским Владимиром Медведчуком. Речь идет о 112, ZIK и NewsOne. Однако в Совете национальной безопасности и обороны до сих пор не инициировали ограничения против канала "НАШ" Евгения Мураева.

Несмотря на многочисленные проявления антиукраинской, антигосударственной деятельности телеканала "НАШ", он продолжает вещать в Украине и распространять российскую пропаганду,

– говорится в сообщении.

"С целью защиты национальной и информационной безопасности Украины, а также для противодействия распространения антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента безотлагательно инициировать на заседании СНБО санкции против телеканала НАШ", – подчеркнул автор.

Что известно о пророссийской позиции канала

В эфир телеканала часто приглашают гостей с антиукраинской позицией. Так, например, бывший коммунист Петр Симоненко говорил, что Православная церковь Украины "раскалывает" Украину, а экс-нардеп Елена Бондаренко заявила, что Вооруженные силы Украины "убивают" наших граждан на Донбассе.

Поэтому Нацсовет неоднократно проводил проверки, после которых штрафовал медиа.

Кроме того, Окружной административный суд Киева открыл уголовное дело по иску Нацсовета. Так, "НАШ" могут лишить лиценции.

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