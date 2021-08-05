Зеленскому предлагают дать должность "экс-регионалу" Кинаху
Источник:Сайт Президента Украины
Президиум Национального совета предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить на должность секретаря ведомства "экс-регионала" Анатолия Кинаха. Примет ли президент эту кандидатуру – пока неизвестно.
Теперь у бывшего "регионала" есть шанс получить должность, которая вакантна с 2016 года.
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Кинаха предложили вне конкурса
На должность секретаря Национального трехстороннего социально-экономического совета состоялся конкурс. Однако, кто стал победителем – пока неизвестно. В то же время потенциальным претендентом на пост стал одиозный экс-депутат, бывший премьер-министр и член "Партии регионов" Анатолий Кинах.
Политика предложили согласно установленной очередности ротации как представителя от стороны работодателей.
Коротко о Национальном совете
Национальный трехсторонний социально-экономический совет является государственным органом, целью которого является налаживание связей между работодателями, профсоюзами и исполнительной властью. В его состав входят:
- 20 делегатов всеукраинских профсоюзов;
- 20 делегатов всеукраинских объединений работодателей;
- 20 представителей исполнительной власти, которые назначаются Кабинетом Министров Украины.
Анатолий Кинах: что известно о политике
- Премьер-министр Украины в 2001 – 2002 годах.
- В 2004 году был одним из лидеров Оранжевой револиции.
- С 2008 года был членом "Партии регионов".
- 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", которые противоречили Конституции Украины.