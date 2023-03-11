Лицемерие, – Кулеба возмутился, что Зеленскому не разрешили выступить на церемонии "Оскар"

Президенту Владимиру Зеленскому снова отказывают в выступлении на церемонии Оскар. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это лицемерием.

Министр иностранных дел напомнил, что "Оскар" за лучший иностранный фильм может получить лента "На западном фронте без изменений". При этом Зеленский – президент страны, которая ведет самую большую в Европе войну со времен Второй мировой.

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Если "На западном фронте без изменений" получит "Оскар", а президент Зеленский, возглавляющий страну, которая ведет самую большую войну в Европе, не выступает на "Оскаре", вы не найдете лучшего примера лицемерия,

– подчеркнул Кулеба.

Он объяснил, что не подвергает сомнению качество фильма. Однако когда собираются награждать фильм о войне, то стоит и услышать настоящую историю войны, которая происходит здесь и сейчас.

Зеленский не будет выступать на "Оскаре"

Церемония вручения "Оскара" состоится 13 марта. Издание Variety сообщило, что агент WME Майк Симпсон обратился в Академию с просьбой включить в программу выступление Зеленского, но ему отказали.

На прошлогодней церемонии Зеленский тоже не выступал. Однако тогда состоялась минута молчания в память о погибших во время войны в Украине.