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      Зеленскому надо было добиться разведения сил, чтобы показать себя дееспособным, – эксперт

      133 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо было добиться разведения войск на Донбассе, чтобы показать себя дееспособным политиком. Ведь Украина теряет поддержку США и Европы, а сам Зеленский еще во время предвыборной кампании обещал украинцам мир на Донбассе.

      Так украинский политолог Вадим Трюхан прокомментировал 24 каналу то, что разведение войск в Золотом стартовало раньше, без семидневного режима тишины.

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      Очень плохо, что разведение войск на Донбассе происходит на скандальном фоне, во время того, когда продолжаются обстрелы. Это означает, что стороны не имеют истинных намерений провести это разведение и идти дальше, убежден Трюхан.

      Кроме того, Зеленский находится сейчас в очень непростой ситуации.

      "С одной стороны, он (Зеленский) понял, что Дональд Трамп не собирается заниматься Украиной. По сути, он (Трамп) отдал на откуп Владимиру Путину нашу страну. Второе – он (Зеленский) увидел, что Европа, а именно Франция и Германия, не имеют никакого желания применять какие-то жесткие меры в отношении путинской России", – рассказал политолог.

      Более того, Франция и Германия мечтают о бизнес as usual с Россией. Поэтому реальной поддержки у Украины сейчас нет ни от американцев, ни от европейцев.

      Но есть еще третья, более основательная причина того, почему разведение войск стартовало раньше предусмотренного правилами срока, подчеркнул эксперт. Когда Зеленский шел на выборы президента, то обещал, что добьется мира на Донбассе. Но у него не было и до сих пор нет четкого плана, убежден Трюхан.

      Пообещав избирателям, что он добьется мира, Зеленский стал заложником ситуации. И сейчас этим пользуются все его политические оппоненты: и "Оппозиционная платформа – За жизнь", и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, и Олег Ляшко, националисты и все остальные.

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      В такой ситуации он (Зеленский) находится в роли политика, который попал в цугцванг, в патовую ситуацию. Ему надо все-таки добиться этого разведения – как первый шаг показать себя дееспособным политиком. Иначе он обанкротится как политик. А потом – двигаться дальше,
      – объяснил политический эксперт.

      В Золотом разведении войск началось 29 октября в 12: 00 и должно длиться 3 суток. Разведение происходит с обеих сторон – на 1 километр от позиций. На очереди – Петровское, где разведение войск должен начаться 4 ноября.

      Заметим, что украинский эксперт Вадим Трюхан является частым гостем эфиров российской пропагандистской телепрограммы "60 минут" с ведущими Ольгой Скабеевой и ее мужем Евгением Поповым. Правда, на одной из последних программ Трюхан вывел из себя Попова и Скабееву. Те назвали эксперта "бандеровцем" и выгнали из студии.

      карта розведення військ на Донбасі Золоте Петрівське

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      Автор: Ирина Кошанская, Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Разведение войск Дональд Трамп Европа Новости США
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