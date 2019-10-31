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      "Пока только три небольших пункта": в России хотят разведения войск по всей линии фронта

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      Сергей Лавров
      Сергей Лавров / Getty images

      В Москве радуются первым шагам по разведению сил и средств на Донбассе. Однако считают, что они являются маленькими, вместо того следует добиться разведения войск по всей линии соприкосновения.

      Об этом на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ряд росСМИ.

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      Это лишь три небольших пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушение режима прекращения огня,
      – заявил он.

      Кроме того, Лавров напомнил: договоренность о разведении войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом была достигнута еще более 3 года назад на саммите "нормандской четверки".

      "С тех пор все эти годы при "режиме Порошенко" создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а разводить мировое сообщество. Он всячески придумывал качественные причины, которые отодвигали начало первых шагов по разведению сил и средств. С приходом президента Зеленского ситуация действительно изменилась", – добавил Лавров.

      Глава российского МИД также уточнил, что в Золотом все еще остаются "ультрарадикалы". В то же время, он выразил надежду: "Зеленский, как верховный главнокомандующий, обеспечит выполнение своих приказов".

      Разведение сил на Донбассе: как происходит?

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение войск на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения;
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области;
      • в Золотом разведения сил началось в 12:00 29 октября и должно длиться 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • на очереди Петровское. По словам Зеленского, там разведения войск должно начаться 4 ноября.

      карта ООС
      Как произойдет разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Сергей Лавров Новости России Разведение войск
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