"Пока только три небольших пункта": в России хотят разведения войск по всей линии фронта

В Москве радуются первым шагам по разведению сил и средств на Донбассе. Однако считают, что они являются маленькими, вместо того следует добиться разведения войск по всей линии соприкосновения.

Об этом на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ряд росСМИ.

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Это лишь три небольших пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушение режима прекращения огня,

– заявил он.

Кроме того, Лавров напомнил: договоренность о разведении войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом была достигнута еще более 3 года назад на саммите "нормандской четверки".

"С тех пор все эти годы при "режиме Порошенко" создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а разводить мировое сообщество. Он всячески придумывал качественные причины, которые отодвигали начало первых шагов по разведению сил и средств. С приходом президента Зеленского ситуация действительно изменилась", – добавил Лавров.

Глава российского МИД также уточнил, что в Золотом все еще остаются "ультрарадикалы". В то же время, он выразил надежду: "Зеленский, как верховный главнокомандующий, обеспечит выполнение своих приказов".

Разведение сил на Донбассе: как происходит?

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение войск на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения;

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области;

в Золотом разведения сил началось в 12:00 29 октября и должно длиться 3 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

на очереди Петровское. По словам Зеленского, там разведения войск должно начаться 4 ноября.



Как произойдет разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала